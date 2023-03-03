Зеленский призвал Генассамблею ООН немедленно принять резолюцию о создании спецтрибунала над РФ

Президент подчеркнул, что мир нуждается в реальном воплощении верховенства права, которое обезопасит человечество от источника всех агрессий.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генеральную Ассамблею ООН принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии РФ. Об этом украинский гарант сказал во время выступления на конференции United for Justice во Львове.

Зеленский подчеркнул, что реальность верховенства международного права будет засвидетельствована, если президент России Владимир Путин и его сообщники получат законные приговоры за преступления в Украине.

"В ответ на все преступления и несправедливости, вызванные российской агрессией против государства Украина и против цивилизованного устройства мира, должны состояться все необходимые наши с вам шаги, шаги ради одного результата, который объединит цивилизованный мир, засвидетельствует реальность верховенства международного права, а именно: президент Российской Федерации Владимир Путин и все его сообщники должны получить законные и справедливые приговоры за все, что они наделали", - заявил глава государства.

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В этой связи он призвал к принятию Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции в поддержку создания спецтрибунала.

"Первое, чего мы должны достичь – наше объединение ради справедливости должно стать мощным импульсом для принятия Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции, что будет способствовать созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что трибунал станет тем звеном, которое решит проблему невозможности Международного уголовного суда привлекать к ответственности именно за преступление агрессии.

Напомним, недавно заместитель Государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что международный трибунал, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления, может начать свою работу летом 2023 года. Она подчеркнула, что США работают над этим вопросом совместно со странами G7 и Украиной – рассматриваются различные модели механизма.

Ранее российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков заявлял, что над российским диктатором Владимиром Путиным нужно провести трибунал и как можно скорее. Однако сейчас это невозможно сделать.

"Психологически это надо сделать. Привлечь Путина к судебному процессу невозможно, пока он сидит в Кремле и сохраняет власть. После того как он ее потеряет, могут быть разные варианты, но сейчас нужно чисто психологически давить на объявление Путина военным преступником, также, как и часть его ближайшего окружения", - сказал Гудков.

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