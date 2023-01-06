Трибунал над Путинным станет ударом для российских элит: оппозиционер назвал последствия

Над российским диктатором Владимиром Путиным нужно провести трибунал и как можно скорее. Однако сейчас это невозможно сделать. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.
"Психологически это надо сделать. Привлечь Путина к судебному процессу невозможно, пока он сидит в Кремле и сохраняет власть. После того как он ее потеряет, могут быть разные варианты, но сейчас нужно чисто психологически давить на объявление Путина военным преступником, также, как и часть его ближайшего окружения", - сказал Гудков.
Он убежден, что это станет мощным психологическим ударом по российским элитам.
"Они поймут, что дело плохо, международный трибунал будет создан, перечень первых обвиняемых уже готовится и все будут понимать, что каждый из них может попасть в этот список", - добавил Гудков.
Оппозиционер считает, что это начнет формировать тенденции к расколу элит в РФ.
Развал России
Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.
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