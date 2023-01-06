Трибунал над Путинным станет ударом для российских элит: оппозиционер назвал последствия

Подготовка к трибуналу начнет формировать тенденции к расколу элит в РФ.

Трибунал над Путиным росколит российские элиты / Коллаж фото скриншот из видео

Над российским диктатором Владимиром Путиным нужно провести трибунал и как можно скорее. Однако сейчас это невозможно сделать. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

"Психологически это надо сделать. Привлечь Путина к судебному процессу невозможно, пока он сидит в Кремле и сохраняет власть. После того как он ее потеряет, могут быть разные варианты, но сейчас нужно чисто психологически давить на объявление Путина военным преступником, также, как и часть его ближайшего окружения", - сказал Гудков.

Он убежден, что это станет мощным психологическим ударом по российским элитам.

"Они поймут, что дело плохо, международный трибунал будет создан, перечень первых обвиняемых уже готовится и все будут понимать, что каждый из них может попасть в этот список", - добавил Гудков.

Оппозиционер считает, что это начнет формировать тенденции к расколу элит в РФ.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

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