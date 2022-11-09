"Их шанс отколоться": американский генерал дал прогноз по поводу распада России

Американский генерал дал прогноз по поводу распада России / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес в интервью 24 каналу поделился мнениями о будущем России после того, как Украина победит в войне. Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

"Бен Ходжес предполагает, что По словам генерала, развал России может начаться с Чечни. Есть возможность развала Российской Федерации. Мы можем увидеть начало этого – в Чечне, Дагестане и других этнически однородных регионах", – сказал он.

Ходжес особо отметил ‒ во многих регионах России довольно скоро могут увидеть, что российских войск как таковых уже нет, "и это их шанс отколоться".

В то же время, говорит генерал, очень опасная ситуация может возникнуть с проблемой ‒ у кого в руках окажется российское ядерное оружие после развала страны.

"Мы обеспокоены тем, в чьи руки попадет ядерное оружие. Будут беженцы, вот об этом нужно думать", – подытожил он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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