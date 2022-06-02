Контрнаступление ВСУ в августе станет кульминацией битвы за Донбасс - Ходжес

Контрнаступление ВСУ в августе станет кульминацией битвы за Донбасс / УНИАН

Ситуация с логистикой в Украине улучшается с каждым днем, поэтому ВСУ к концу лета могут пойти в контрнаступление, которое станет кульминацией битвы за Донбасс.

Генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в комментарии "ТСН" отметил, что россияне не смогут поддерживать темп боевых действий до августа из-за ухудшающейся ситуацией с логистикой.

"У них проблемы с поддержанием (логистикой – ред.), живой силой, транспортом и техникой. Я просто не знаю, какая у них ситуация с артиллерией и реактивными боеприпасами. Мы знаем, что у них заканчивается высокоточное оружие. Но я не уверен в обычной артиллерии и ракетах", — отметил Бен Ходжес.

По словам американского генерала, сражения на востоке Украины затянуться на месяцы, но ситуация на фронте изменится к сентябрю.

Читайте такжеЕсли Путин применит ядерное оружие, Запад может ударить по ЧФ или войскам РФ в Украине – Ходжес"Я остаюсь оптимистом, потому что война — это испытание свободы. А украинцы имеют самую высокую волю. И это испытание логистики. И я вижу, что логистическая ситуация в Украине улучшается с каждой неделей, а логистическая ситуация в России медленно ухудшается. У них нет союзников, нет друзей", — подытожил он.

Отметим, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что война Украины против России переходит к следующей фазе.

Российские оккупанты не имеют успеха на тех направлениях, где пытаются вести штурмовые действия.

"Мы переходим к следующей фазе войны - это позиционная война. И так называемая оперативная пауза, когда обе стороны нуждаются в перегруппировке войск, подтягивании резервов, и здесь главное — это не проиграть эту "гонку"...", - отметил Жданов.

Читайте такжеДворников пропал с Донбасса: РФ сменила командующего наступлением - NYTТем временем продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк, Донецкой области. По данным британской разведки, Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка. При этом российские войска понесли потери в живой силе и технике.

Основная дорога ведущая в Северодонецк, вероятно, остается под контролем ВСУ, однако российская армия наращивает локальные успехи в населенном пункте благодаря высокой концентрации артиллерийского огня.

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