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Защитники Украины удерживают промзону Северодонецка и главную дорогу в город

2 июня 2022, 11:33

Украинские военные героически сражаются, но армия РФ наращивает локальные успехи в населенном пункте благодаря высокой концентрации артиллерийского огня.

ВСУ, военные
Украинские защитники удерживают под контролем промышленную зону Северодонецка / Фото УНИАН

В Северодонецке не прекращается ожесточенное противостояние. Промзона города остается под контролем Вооруженных сил Украины, об этом пишет 24 канал со ссылкой на Офис президента.

При этом, по данным британской разведки, Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка. При этом российские войска понесли потери в живой силе и технике.

Основная дорога ведущая в Северодонецк, вероятно, остается под контролем ВСУ, однако российская армия наращивает локальные успехи в населенном пункте благодаря высокой концентрации артиллерийского огня.

Также сообщается, что перед ВС РФ все еще стоит задача форсирования реки Северской Донец, поскольку она является естественной преградой на пути наступающих войск на Луганском направлении. Потенциальные места пересечения реки находятся в районе Лисичанска и недавно захваченного Лимана. Но эти места, вероятно, по-прежнему находятся под контролем украинских вооруженных сил, которые разрушили соответствующие мосты.

Британская разведка также сообщает, что российские войска могут потерять темп наступления, который они нарастили за последнюю неделю, поскольку подразделения нуждаются в тактической паузе. Она необходима для того, чтобы передислоцироваться для предстоящих переправ через реки и для последующих атак вглубь Донецкой области, где украинские подразделения подготовили оборонительные позиции.

Данные разведки Великобритании за 2 июня 2022 / Фото twitter.com/DefenceHQ

Тем временем в Сети появилось видео с форпоста украинских защитников в Луганской области. На записи видно, как военные обороняют Северодонецк – часто ценой собственного здоровья и даже жизни:

Почему захват Северодонецка важен для РФ

Российские военные стремятся сначала взять под контроль всю Луганскую, а позже – Донецкую область. Чтобы реализовать эти планы, им необходимо захватить Северодонецк и Лисичанск.

Данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июня:

  • Российские оккупанты продолжают стараться захватить Северодонецк - противник ведет штурмовые действия. При поддержке огня минометов враг проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, но успеха не имел.
  • На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.
  • На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией.
  • На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел.
  • На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, но вынужден был отойти.

Как сообщал Главред, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в четверг, что украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, поэтому они продолжают уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка.

Утром 1 июня российские военные несколько раз стреляли по объединению Азот. Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол. В Лисичанске захватчики повредили здание городской больницы.

По словам главы Луганской ОВА, повреждены еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крова.

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