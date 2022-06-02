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Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк: бьют по жилым домам и заводу Азот

2 июня 2022, 08:47

На заводе Азот россияне повредили состав с метанолом, в Лисичанске обстреляли в больницу. Повреждены еще 52 жилых дома, более 50 семей остались без крова.

Северодонецк
Российские военные несколько раз стреляли по объединению Азот / Фото t.me/luhanskaVTSA

Российские оккупанты продолжают стараться захватить Северодонецк - противник ведет штурмовые действия. Как сообщили утром 2 июня в Генштабе ВСУ, при поддержке огня минометов враг проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, но успеха не имел.

Тем временем Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в четверг, что украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, поэтому они продолжают уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка.

"Россияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности обновления. Они за восемь лет ни копейки не вложили в восстановление оккупированной в 2014 году части Луганщины, не собираются и сейчас. Потому и разрушают", - написал Гайдай в Telegram.

Утром 1 июня российские военные несколько раз стреляли по объединению Азот. Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол. В Лисичанске захватчики повредили здание городской больницы.

"Им не нужны школы, больницы, заводы и рабочие места на них. К сожалению, это еще не все поняли. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область. Со злобой, потому что сами, сидя на газовой трубе, не имеют дома почти ничего, что для украинца является повседневностью", - отметил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, повреждены еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крова.

"50-60 домов область теряет каждый день. В селах и селениях, которые штурмуют россияне, жилье выгорает улицами. За 1 июня в Горном враг повредил 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два", - рассказал Сергей Гайдай.

Северодонецк
Оккупанты разрушают жилые дома в Северодонецке / Фото t.me/luhanskaVTSA
Северодонецк
Фото t.me/luhanskaVTSA

В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. За минувшие сутки отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПЛА типа Орлан-10.

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Битва за Северодонецк

1 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что россияне контролируют 70% городской застройки Северодонецка.

По словам чиновника, част группировки ВСУ отошла на более выгодные и подготовленные позиции, еще часть – продолжает бои внутри города.

До того специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

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