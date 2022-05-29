Захват Северодонецка: почему руководство РФ отправляет на гибель солдат с целью взятия города

Почему РФ пытается захватить Северодонецк / Reuters, wikipedia

Россия все не оставляет попыток полностью захватить Северодонецк, ведь это единственный большой город в Луганской области, который находится под контролем украинских войск. Об этом сообщают специалисты Института изучения войны (ISW).

Захват Северодонецка позволит России заявить о полном захвате Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

"Они платят за свой нынешний тактический успех на Донбассе цену, не соответствующую какой-либо реальной выгоде после взятия города. Москва привлекла силы, технику и материальную часть по всем другим направлениям для достижения этой единственной цели", — говорится в сообщении.

По данным экспертов, в битве за Северодонецк украинские военные столкнулись с самым серьезным вызовом с момента блокады "Азовстали" в Мариуполе. В случае падения Северодонецка они могут понести серьезное тактическое поражение, однако такой результат не гарантирован.

В свою очередь, РФ "легкомысленно тратит свою боевую мощь на взятие города". Командование сосредоточило значительно большую часть своих наступательных боевых сил, чем украинцы, формируя "градиент истощения".

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Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ смогли отбить семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей. Продолжаются боевые действия на нескольких локациях.

Как сообщал Главред, ранее Гайдай сообщал, что Россия оккупировала 95% Луганской области. Он отметил, что ситуация на Донбассе очень плохая, обстрелы со стороны российских оккупантов там не останавливаются.

Также глава ОВА сообщал, что жители Луганской области, несмотря на сильные обстрелы, не хотят покидать свои дома. Сейчас на подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения.

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