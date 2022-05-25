Люди не хотят уезжать из Луганской области - Гайдай

Россия контролирует уже почти всю Луганскую область / Reuters

Жители Луганской области, несмотря на сильные обстрелы, не хотят покидать свои дома. Сейчас на подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Чиновник рассказал, что сейчас Северодонецк не окружен, в городе и селах общины остаются до 15 тысяч жителей.

"В целом на подконтрольной нам Луганской области - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят", - сказал Гайдай.

Он добавил, что из-за отсутствия газа в Лисичанске не сможет работать хлебная пекарня.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", — заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

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