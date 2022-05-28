ВСУ оттеснили оккупантов на Луганщине, поврежден мост между Северодонецком и Лисичанском

Из-за обстрелов в Северодонецке сильно повреждены дома/ Фото t.me/luhanskaVTSA

В Луганской области украинским защитникам удалось отбросить оккупантов на ранее занятые позиции. Поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"У россиян значительные потери, и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины", - написал он.

По словам главы Луганской ОВА, враг в упор обстреливал Северодонецк несколько раз, по меньшей мере трижды - очень мощно, местами начинались уличные бои.

"Как следствие, имеем повреждения 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют "хутором", - уточнил Гайдай.

Кроме того, есть разрушения и в других городах области: девять домов в Горном, по четыре - в Золотом и Лисичанске, а также в смт Врубовка - 12, селе Орехово - два.

Всего за минувшие сутки, по словам главы области, отбито восемь атак врага, уничтожено пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа Орлан-10.

Как сообщал Главред, ранее Гайдай сообщал, что Россия оккупировала 95% Луганской области. Он отметил, что ситуация на Донбассе очень плохая, обстрелы со стороны российских оккупантов там не останавливаются.

Также глава ОВА сообщал, что жители Луганской области, несмотря на сильные обстрелы, не хотят покидать свои дома. Сейчас на подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения.

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