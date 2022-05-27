Ликвидированы двое ротных РФ: новые детали прорыва оккупантов в Северодонецк

В Северодонецке идуи бои / Фото Reuters

Украинские военные выбивают российских диверсантов из гостиницы Мир на окраинах Северодонецка Луганской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, вчера вражеская ДРГ проникла в отель Мир, который расположен в отдаленном районе города.

"Бои продолжаются. Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию отеля. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов", - отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты продолжают наступление на город с разных направлений.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

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