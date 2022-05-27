УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ отражают атаки оккупантов на четырех направлениях, РФ пытается создать "котел" под Бахмутом

27 мая 2022, 07:55

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия.

война, украинские военные
Бойцы ВСУ / Фото Reuters

Российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".

"Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил", – говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечается, продолжаются мероприятия по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает ведение мер по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, к ним присоединили две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

На Слобожанском направлении враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Наносит огневое поражение и проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск, возобновили наступление.

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

На Южнобужском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет переброски резервных подразделений.

Читайте такжеБить врага на расстоянии: Залужный рассказал, что нужно ВСУ для победы над рашистами

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

Смотрите онлайн новости Донбасса

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

Читайте еще:

Генштаб ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:32

Оккупанты прорвались в Северодонецк: ВСУ выбивали диверсантов РФ

08:24

"Ситуация становится более запутанной": в Пентагоне оценили успехи ВСУ и армии РФ на ДонбассеВидео

07:55

Мощные взрывы в Днепре: РФ атаковала город ракетами - первые подробности

07:55

ВСУ отражают атаки оккупантов на четырех направлениях, РФ пытается создать "котел" под БахмутомВидео

07:29

"Убийцы С-400 и Искандеров": США решают вопрос передачи Украине дальнобойных MLRSВидео

Реклама
06:59

"Ситуация хуже, чем говорят": Кулеба рассказал, какое оружие больше всего нужно УкраинеВидео

06:38

Угроза для Киева со стороны РФ отныне будет всегда: Арестович назвал причинуВидео

06:31

Последняя надежда Путина: как русская дипломатия зашагала по пути Гитлерамнение

05:50

Гороскоп на июнь 2022 для Раков: разлука надолго, задержки с деньгами и перемены на работеВидео

05:40

Вкуснейший летний завтрак за 7 минут: изумительно простой рецептВидео

05:30

Удар Украины по Крымскому мосту: Арестович оценил вероятность уничтожения эстакадыВидео

04:55

Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми нужно бежать к врачу

04:20

В Украину ворвется невыносимая жара: синоптики назвали датыВидео

03:50

Сын Повалий призывает остановить войну в Украине, пока его мать пляшет в РФ

03:20

Доллар пошел "на взлет": что известно о курсе на черном рынкеВидео

02:52

Венгрией можно манипулировать: Зеркаль о том, как Украине решить вопрос нефтяного эмбарго

02:20

Военный эксперт объяснил, как оружие от запада повлияет войну Украины с Россией

01:48

Историк объяснил, почему Польша - один из самых надежных союзников Украины

01:03

Финансовый гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня: Скорпионам – знаки судьбы, Рыбам - большие деньги

00:51

Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
26 мая, четверг
23:56

Опасная детская болезнь: в Минздраве рассказали, как защититься

23:49

Вслед за Евровидением: в России предложили создать альтернативу "Оскара" и стали посмешищем

23:26

Дергается глаз: пять причин и когда стоит беспокоиться

23:21

Как к защитникам Азовстали относятся в плену: появились новые подробностиВидео

23:13

Зеленский поставил РФ жесткие условия по Крыму и Донбассу – у Путина разразились заявлениемВидео

23:08

Скончался один из основателей легендарной группы Depeche Mode

22:47

"Русский мир" в Украине: Вятрович предложил провести кардинальное "обрезание"Видео

22:44

Идут тяжелые бои: оккупанты атакуют СеверодонецкВидео

22:41

Актер Дизель-Шоу в третий раз стал отцом

22:27

Резников пояснил, для чего необходимо легализировать оборот оружияВидео

22:16

Будут работать по 5 областям: Данилов раскрыл планы армии РФ в случае захвата ЛуганщиныВидео

21:58

Ситуация на фронте "аховая": Украина утратила способность бить по тылам оккупантов - АрестовичВидео

21:52

Малыша отбросило на крышу: возросло число жертв мощного обстрела Харькова

21:28

В СНБО рассказали, когда начали готовить оборону юга Украины

21:07

"Это самоубийство": у Зеленского отреагировали на военное решение ЛукашенкоВидео

20:53

Жданов: эпическая битва за Донбасс продлится еще неделю, РФ не хватает резервов

20:53

"Дорога жизни" в Луганской области: военный эксперт рассказал, смогут ли ВСУ удержать СеверодонецкВидео

20:47

У Зеленского назвали единственный формат разблокировки украинских портов

20:45

Войска РФ прорывались к Николаеву: ВСУ при поддержке четырех Ми-8 мощно отбили атакуВидео

20:43

"Умер, убили": Комаров разозлился на вопрос, почему его долго нет в соцсетях

Реклама
20:37

О контрнаступлении говорить еще рано: Жданов назвал варианты освобождения Украины от оккупантовВидео

20:12

Россия сформировала танковый батальон в Запорожской области - Генштаб

20:10

Приметы на 28 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:56

Цель врага – захватить Луганщину: мы выдержим, получим оружие от Запада и пойдем в атаку – ГайдайВидео

19:38

Рашисты будут использовать в Украине Т-62: чем это опасно для ВСУВидео

19:33

Путин выдвинул новые условия для деблокады украинских портовВидео

19:28

"Быстрее, чем можно представить": у Зеленского рассказали, когда из Херсона выбьют оккупантовВидео

19:26

В НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину - СМИ

19:24

Снять крест или надеть трусы: почему Западу стоит поторопиться с помощью Украинемнение

19:22

В Минобороны Украины рассказали Путину, как сохранить лицоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять