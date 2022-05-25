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"Катастрофическая ситуация": Россия оккупировала 95% Луганской области

25 мая 2022, 20:43

В общей сложности на подконтрольной нам Луганщине - более 40 тысяч человек.

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай / УНИАН, Суспільне

Ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая. Луганская область продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населенные пункты. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, обстрелы на Луганщине не останавливаются.

"Трасса Лисичанск-Бахмут обстреливается. Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты, но…Сегодня дорога не перекрыта", - заверил Гайдай.

По его словам Северодонецк не оцеплен, в городе и селах общины остаются до 15 тысяч жителей.

"Россия оккупировала 95% Луганской области. В общей сложности на подконтрольной нам Луганщине - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят. Газа нет, поэтому в Лисичанске не сможет работать пекарня хлеба. Позаботились - хлеб все равно будет", - написал Гайдай.

Война России против Украины

Россия во второй половине апреля объявила о якобы втором этапе своей войны против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что Москва собирается оккупировать весь Донбасс, южные области Украины и прорубить коридор в захваченную автономную республику Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что уже в середине июня ВСУ могут пойти в контрнаступление на войска РФ. Украинская армия ждет получения тяжелого вооружения от западного мира. Оружие в нужных количествах может появиться к концу мая – началу июня. Тогда армия Украины будет планировать военную операцию.

Силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные действия в Харьковской области. На севере региона украинские войска освободили ряд населенных пунктов. Военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая заявили, что дошли до участка государственной границы с РФ.

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