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Россияне захватили 70% Северодонецка - глава Луганской ОВА

1 июня 2022, 11:21

Часть украинских войск отошла на более выгодные позиции, еще часть – продолжает бои внутри Северодонецка. Лисичанск полностью под контролем ВСУ.

Гайдай, Северодонецк
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области / Фото t.me/serhiy_hayday

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в среду, 1 июня, что россияне контролируют 70% Северодонецка.

По его словам, часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает бои внутри города.

"Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. Эвакуация приостановлена", - написал Гайдай в Telegram.

Гуманитарную помощь в Северодонецк нет возможности завозить. При этом по словам главы ОВа, в больнице есть достаточное количество лекарств и других медсредств, в гуманитарных штабах есть запасы продуктов, которых хватит на какое-то время.

Ранее 1 июня в британской разведке сообщили, что на улицах Северодонецка активизировались бои, армия РФ продвигается к центру города.

По данным британской разведки, российские войска вместе с "кадыровцами" оккупировали, вероятно, более половины города.

Отчет британской разведки 1 июня / twitter.com/DefenceHQ

Битва за Северодонецк

Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, убиты двое горожан, еще пять человек ранены.

Позже в тот же день глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко рассказал, что бои идут в окрестностях Северодонецка. Враг контролирует полосу в около сто метров. Оккупанты применяют артиллерию и авиацию.

Специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

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