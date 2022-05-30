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В Северодонецке армия РФ контролирует полосу в около сто метров – глава РГА

30 мая 2022, 14:10

Бои в Луганской области сейчас "на пике". Для того, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск, российская армия бросила все силы, которые у них были.

Северодонецк
С двух направлений – Новоайдара и Старобельска – враг смог зайти в Северодонецк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Российские оккупанты смогли зайти на окраины Северодонецка Луганской области. Они контролируют полосу около ста метров, продвинуться дальше не смогли. Украинские воины держат оборону.

Как рассказал в эфире Радио Свобода глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко, бои идут в окрестностях Северодонецка. Враг применяет артиллерию и авиацию.

"С двух направлений – Новоайдара и Старобельска – враг смог зайти в Северодонецк, контролирует около ста метров полосу. Существенно продвинуться больше не смог, наши ребята держат оборону", – сказал Власенко.

Также путинские солдаты пытаются вести наступательные действия на территории Лисичанской общины. Бои идут в селах вокруг города, до Лисичанска враг не дошел. Там против украинских воинов враг также применяет артиллерию и авиацию.

На Бахмутском направлении из Попасной наступательные действия врага завершились поражением россиян.

"Наши хлопцы слегка отбросили захватчиков. Окружение нам пока не светит, но ситуация в Лисичанске и Северодонецке остается сложной", – отметил глава районной администрации.

Трасса Лисичанск-Бахмут – под контролем украинских военных, но ее постоянно обстреливают войска РФ, поэтому передвигаться по ней опасно.

"Из артиллерии она (трасса, – ред.) простреливается, но россияне отброшены на около 50 километров от этой дороги", – сказал Власенко.

По его словам, бои на Луганщине сейчас "на пике". Российская армия "бросила все силы, которые у них были, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск".

"Сегодня третий или четвертый день, когда 24/7 город под обстрелами, логистика очень сложна, нормально ввезти гуманитарную помощь или обеспечить эвакуацию нам не удается. Есть единичные случаи, но системно нет возможности работать по гуманитарной помощи и эвакуации", – добавил глава райгосадминистрации.

Как сообщал Главред, утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, убиты двое горожан, еще пять человек ранены.

Специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

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