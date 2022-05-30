В Северодонецке украинские десантники уничтожили группу оккупантов, есть пленные

В Северодонецке украинские десантники уничтожили группу оккупантов / t.me/mosiychuk72, скриншот

В Северодонецке Луганской области украинские десантники 81-й десантно-штурмовой бригады в ходе боев уничтожили целую группу российских оккупантов. В населенном пункте идут ожесточенные уличные бои, враг зашел в город сразу с двух сторон.

По информации журналиста Юрия Бутусова наши бойцы взяли в плен двоих солдат из состава 7 мотострелковой бригады - Артёма Хохлова, наёмника, призвавшийся из Грозного и Григория Гуджиева.

Пленные оккупанты/ t.me/mosiychuk72

"Противник зашёл в Северодонецк с двух сторон, в городе идут ожесточенные уличные бои. Сейчас четкой линии фронта в Северодонецке нет, бои происходят иногда на самых коротких дистанциях. Российские войска пытаются прорваться на широком фронте", - написал журналист на своей страничке в Facebook.

Ситуация в Северодонецке

Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, убиты двое горожан, еще пять человек ранены.

Читайте такжеЛиквидированы двое ротных РФ: новые детали прорыва оккупантов в СеверодонецкПо его словам, продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию.

Специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

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