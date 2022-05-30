УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Северодонецке украинские десантники уничтожили группу оккупантов, есть пленные

30 мая 2022, 10:00

Сейчас за город идут ожесточенные бои.

В Северодонецке украинские десантники уничтожили группу оккупантов / t.me/mosiychuk72, скриншот

В Северодонецке Луганской области украинские десантники 81-й десантно-штурмовой бригады в ходе боев уничтожили целую группу российских оккупантов. В населенном пункте идут ожесточенные уличные бои, враг зашел в город сразу с двух сторон.

По информации журналиста Юрия Бутусова наши бойцы взяли в плен двоих солдат из состава 7 мотострелковой бригады - Артёма Хохлова, наёмника, призвавшийся из Грозного и Григория Гуджиева.

Пленные оккупанты/ t.me/mosiychuk72

"Противник зашёл в Северодонецк с двух сторон, в городе идут ожесточенные уличные бои. Сейчас четкой линии фронта в Северодонецке нет, бои происходят иногда на самых коротких дистанциях. Российские войска пытаются прорваться на широком фронте", - написал журналист на своей страничке в Facebook.

Ситуация в Северодонецке

Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, убиты двое горожан, еще пять человек ранены.

Читайте такжеЛиквидированы двое ротных РФ: новые детали прорыва оккупантов в СеверодонецкПо его словам, продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию.

Специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также:

война в Украине Северодонецк Юрий Бутусов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:12

Путинские солдаты чуть не убили своего генерала, который гнал их в бой - перехват СБУ

10:01

"Твоя страна воюет, а ты украинец": Гребенщикова в России записали в украинцы

10:00

В Северодонецке украинские десантники уничтожили группу оккупантов, есть пленныеВидео

09:48

Оккупанты изрядно перепугались: в Мелитополе прогремел мощный взрыв

09:28

Детонация длилась не менее часа: ВСУ в 22-й раз подожгли оккупантов в ЧернобаевкеВидео

Реклама
09:15

Битва за Северодонецк: оккупанты вошли на окраины города, ситуация тяжелая - глава Луганской ОВАВидео

09:12

Путина надули: как оконфузились власти Россиимнение

09:10

Гороскоп на июнь 2022 года для Козерогов - астролог рассказала, каким будет первый месяц летаВидео

09:06

Новая сумасшедшая мысль Лаврова: в РФ обвинили Францию в "разжигании неонацизма в Украине"

08:41

Украинские беженцы не смогут получить пенсии: кого это коснется

08:37

Гороскоп на сегодня, 30 мая 2022: Ракам – везение, Стрельцам – неприятные сюрпризы, Рыбам – удачные совпадения

08:35

Уничтожен Су-35 за 100 млн долларов: украинский пилот героически прикрыл наших штурмовиков

07:50

Утром враг нанес два ракетных удара по Одесской области: что известно на данный моментВидео

07:40

Вынес иконы, колокола и кресты: священник УПЦ МП оставил в храме голые стены, узнав о переходе в ПЦУ

07:06

ВСУ разнесли на Юге почти три десятка единиц вражеской техники и командный пунктВидео

06:36

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине срывает планы России - ISWВидео

06:31

Чем война Украины и России выгодна США, и почему Штаты помогают украинцам победитьмнение

06:09

Гороскоп на июнь 2022 года для Стрельцов: победа, крупный скандал и много денегВидео

04:45

Будет горький вкус: что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный соседВидео

04:40

Украинцам назвали самый жаркий день: накроет пекло, зальет мощными ливнямиВидео

Реклама
04:35

Украинская супермодель показала эротичный портрет в зеркале

03:51

Трофей с Евровидения-2022 продали за баснословную сумму - на что потратят средства

03:20

ТОП-5 продуктов, которые опасно давать детям

02:52

Анна Тринчер в пиджаке на голое тело заставила фанатов трепетать от восторга

02:50

Военный эксперт рассказал, какие преимущества ВСУ дадут ракеты "Гарпун"

02:20

В ближайшие годы Россия распадется на княжества: ресурсов для подавления протестов не будет

01:48

Жданов спрогнозировал разгром оккупантов на Херсонщине: что станет решающим факторомВидео

01:14

Гороскоп Таро на неделю 30 мая-5 июня: Весам – подсказки судьбы, Козерогам – важный человек

00:58

"Нация первобытных дикарей. Позор на весь мир!": Панин набросился на "существо по имени Чичерина"

29 мая, воскресенье
23:55

Зеленский о ситуации в Северодонецке: делаем все, чтобы сдержать наступлениеВидео

23:35

Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина

23:34

"Смывают свою родину глубоко на дно": Макс Барских рассказал, почему его песни стали доступны в РФВидео

23:11

Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на УкраинуВидео

22:48

У Орбана опозорились диким фейком: сравнили Украину с нацистской ГерманиейВидео

22:45

Будет очень много сочных ягод: как приготовить лучшую подкормку для малиныВидео

22:09

"Это ж надо чтоб так штырило жестко": голая Анастасия Волочкова опозорилась перед фанатами

22:07

Шесть шагов: Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО

21:56

У Зеленского ответили Эрдогану насчет переговоров с ПутинымВидео

21:44

"РФ лишила меня сына": пронзительный пост харьковчанки, потерявшей мужа и ребенка при обстрелеФотоВидео

21:23

"Рана была так ужасна, что я могла видеть его череп": внук Григория Чапкиса попал в ужасную аварию

Реклама
20:58

Гороскоп на июнь 2022 для Скорпионов: много работы, сюрприз и крутой поворот судьбыВидео

20:57

Главу СБУ Харьковщины выгнали с должности: Зеленский выдвинул громкое обвинениеВидео

20:51

Оккупанты обстреляли три общины под Кривым Рогом

20:34

Гиркин паникует: ВСУ заберут Донбасс с Крымом и пойдут выбивать рашистов с КубаниВидео

20:25

Санкции против России: послы ЕС не достигли согласия по шестому пакету

20:10

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

19:58

У Зеленского предупредили: зимой РФ может устроить газовый шантаж ЕвропыВидео

19:53

Вятрович пояснил, почему Путин и россияне проигрывают войну в Украине

19:52

Россия бросает на войну чеченских зэков прямо из колоний - СМИ

19:39

Минус один голос пропаганды: путинистку Елену Ваенгу "отменили" в Израиле

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять