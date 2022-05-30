Битва за Северодонецк: оккупанты вошли на окраины города, ситуация тяжелая - глава Луганской ОВА

29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов / Фото t.me/luhanskaVTSA

Россияне вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, убиты двое горожан, еще пять человек ранены, рассказал утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию.

"Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро - ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили медицинскую помощь и уже находятся в больницах Донбасса", - рассказал глава ОВА.

В течение 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и здание культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке, Викторовке – по два.

Гайдай добавил, что оккупанты перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

За минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".

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Как сообщал Главред, 29 мая глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов с трассы Лисичанск-Бахмут. Теперь трасса меньше простреливается и по ней могут передвигаться гуманитарные грузы.

Специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

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