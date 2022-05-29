Контрудар ВСУ на Луганщине: рашистов выбили из Тошковки и отбросили с трассы Лисичанск-Бахмут

Теперь трасса меньше простреливается и по ней могут передвигаться гуманитарные грузы, рассказал Сергей Гайдай.
Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов с трассы Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Теперь трасса меньше простреливается и по ней могут передвигаться гуманитарные грузы, рассказал он в эфире всеукраинского телемарафона Единые новости.
"В направлении Попасной возле Камышевахи врага отбросили на два километра, трасса Лисичанск-Бахмут теперь меньше простреливается. Гумгрузы едут", - сказал Гайдай.
Он напомнил, что Северодонецк остается под контролем Украины. Враг успеха не имеет, захватчики остаются в ранее захваченной ими гостинице Мир на окраине города, но в глубь города продвинуться не могут.
По его словам, украинские защитники смогли выбить врага из Тошковки и закрепиться.
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Напомним, ранее Гайдай опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что трасса "Лисичанск-Бахмут" якобы перекрыта российскими оккупантами.
"После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы", – написал он в соцсетях.
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