Контрудар ВСУ на Луганщине: рашистов выбили из Тошковки и отбросили с трассы Лисичанск-Бахмут

Бойцы ВСУ / Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов с трассы Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Теперь трасса меньше простреливается и по ней могут передвигаться гуманитарные грузы, рассказал он в эфире всеукраинского телемарафона Единые новости.

"В направлении Попасной возле Камышевахи врага отбросили на два километра, трасса Лисичанск-Бахмут теперь меньше простреливается. Гумгрузы едут", - сказал Гайдай.

Он напомнил, что Северодонецк остается под контролем Украины. Враг успеха не имеет, захватчики остаются в ранее захваченной ими гостинице Мир на окраине города, но в глубь города продвинуться не могут.

По его словам, украинские защитники смогли выбить врага из Тошковки и закрепиться.

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Напомним, ранее Гайдай опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что трасса "Лисичанск-Бахмут" якобы перекрыта российскими оккупантами.

"После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы", – написал он в соцсетях.

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