"Разрушена почти вся инфраструктура": российские войска захватили большую часть Северодонецка

По словам Гайдая, украинские войска спокойно ведут оборону на тех позициях, которые занимают.
По состоянию на вечер 31 мая 2022 года российские войска контролируют большую часть Северодонецка.
"Бои идут внутри города, российские войска, к сожалению, контролируют большую часть города. Но опасения того, что где-то наши военные будут окружены, - такого не произойдет. Есть возможность маневрировать", - отметил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, украинские войска спокойно ведут оборону на тех позициях, которые занимают.
Что касается разрушений, то Северодонецк приближается по этому уровню к Рубежному и Попасной: разрушена почти вся критическая инфраструктура, повреждено 90% жилого фонда, из этого более половины не подлежит восстановлению.
Читайте такжеНе хотят воевать: под Северодонецком солдаты РФ стреляют друг другу в ноги
Война в Украине
Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.
Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
Смотрите онлайн новости Донбасс
Читайте также:
- Битва за Северодонецк: оккупанты вошли на окраины города, ситуация тяжелая - глава Луганской ОВА
- В Северодонецке украинские десантники уничтожили группу оккупантов, есть пленные
- Идут мощные бои: оккупанты прорвались внутрь Северодонецка