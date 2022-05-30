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Идут мощные бои: оккупанты прорвались внутрь Северодонецка

30 мая 2022, 22:13

Гайдай прокомментировал сегодняшний обстрел эвакуационной машины под Лисичанском.

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай / УНИАН, Суспільне

Российским войскам удалось прорваться внутрь Северодонецка. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, там идет уличный бой, поэтому жителям города опасно выходить из укрытий.

Также Гайдай прокомментировал сегодняшний обстрел эвакуационной машины под Лисичанском, где погиб французский журналист.

"Погиб французский журналист, получил ранения патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию. Всех везут в больницу в Днепр", - сказал председатель Луганской ОВА.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, только за последние двое суток ВСУ накрыли с воздуха целый ряд целей в российском тылу.

"Где-то неделю у нас была большая проблема, не поступало сведений об удачных накрытиях групповых стационарных целей в российском тылу. Вчера и сегодня, это просто… Накрыт командный пункт под Изюмом, накрыт узел связи в Лимане, накрыты дотла две колонны плюс 40 единиц в Херсонской области, накрыт целый эшелон российских Т-62 тоже в Херсонской области и в Донецкой области ещё хорошо куда-то попали", - сказал Арестович.

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Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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