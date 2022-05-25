"Мы проиграли российской армии по темпам": Арестович объявил о начале нового этапа войны

Арестович / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия на законодательном уровне изменила возраст для мужчины, с которого они могут подписать контракт для вступления в ряды ВС РФ.

Как рассказал Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, это означает, что в России большие потери боевого состава.

Впрочем, опасность состоит в том, что будут добровольцы, которые будут подписывать контракт, что ехать воевать в Украину.

"Я сегодня хочу объявить новый этап, уже официальный, этой войны и рассказать, в чем его содержание и в чем опасность. Сегодня совет РФ и Госдума утвердили указ о снятии верхнего предела возраста для мобилизованных. Точнее не мобилизованных, а тех, кто может подписать контракт. С одной стороны это показывает, что у них проблема с личным составом, а с другой – это значит, что есть добровольцы, желающие подписать контракт", - рассказал Арестович.

Однако, по словам Арестовича, мы проиграли российской армии по темпам.

"Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", — Арестович.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", - заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

Читайте такжеАрестович грубо обматерил страны Европы, которые советуют обменять территории на "мир"

Смотрите онлайн новости Донбасс

Читайте также: