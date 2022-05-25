Арестович грубо обматерил страны Европы, которые советуют обменять территории на "мир"

Арестович / УНИАН, Reuters

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в довольно резко форме ответил на Западным странам, которые предлагают сохранить лицо Путину и отдать свои территории России.

"Пошли бы вы нах*й, долб**бы бл*ть, со своими предложениями. Торговать своей территорией? Вы вообще охер*ли там, у нас тут солдаты умирают, дети умирают бл*ть. Выкусите. Никогда такого не будет", - сказал Арестович в интервью для Фейгин LIVE.

Кроме того, Арестович анонсировал новую фазу войны, в которой большую роль играют западные партнёры и сейчас они работают по принципу "мы не готовы к миру, в котором Россия проиграла".

Советник главы ОП также заявил, что Германия и Венгрия препятствуют победе Украины, поскольку первая до сих пор не предоставила обещанные танки, а вторая блокирует энергетическое эмбарго России.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", — заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

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