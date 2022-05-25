"Не торгуем гражданами и территориями": у Зеленского назвали Западу красные линии в переговорах с РФ

Михаил Подоляк / УНИАН

Украина не торгует своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию", – написал Подоляк.

Он отметил, что о замораживании конфликта не может быть и речи, поскольку это та же война, отложенная во времени, только более масштабная и кровавая.

"Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3", – подчеркнул Подоляк.

Также он напомнил о 13 миллионов украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Беженцы не вернутся жить на оккупированные территории или в серую зону боевых действий. А значит, в Украине не будет экономики.

"Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом. Миллионы украинцев также оказались под оккупацией, и мы не позволим никому торговать их судьбой, сидя в уютном кресле в не воюющей стране", – написал чиновник.

Любая война завершается за столом переговоров, и эта не будет исключением. Но переговоры будут возможны лишь тогда, когда Россия начнет трезво оценивать ситуацию и будет готова договариваться.

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"Вряд ли заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта будут этому способствовать", – резюмировал Подоляк.

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Победа Украины над Россией беспокоит Запад

Ранее в Politico вышла статья, которая называется "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней речь шла о том, что Россия терпит неудачи на фронте, и это может привести к итоговой победе Киева над Москвой. Некоторые политики на Западе обеспокоены таким сценарием, поскольку надеются возобновить энергетические связи с российским государством, и опасаются ядерной эскалации. Ряд политиков, по данным журналистов, выступает за завершение войны с "сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Киеву территорий.

В Офисе президента в ответ заявили, что Украина не видит возможности завершения войны с "сохранением лица Москве" после военных преступлений в Буче и Мариуполе. Советник главы Офиса Михаил Подоляк подчеркнул, что если некоторые европейские политики хотят отдать свои территории РФ, то это дело их избирателей.

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