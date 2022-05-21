"Украина не торгует суверенитетом": Подоляк резко ответил на статью в The New York Times

Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и проживающими на них гражданами - Подоляк / Генштаб ВСУ

Украина не торгует своим суверенитетом. Любая уступка России сегодня означает не путь к миру, а отложенную на несколько лет войну. Киеву вряд ли следует объяснять такие вопросы уважаемым изданиям. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Telegram-канале, комментируя статью The New York Times, в которой речь идет о победе Украины и возвращении всех оккупированных территорий как о якобы нереальной цели, он сказал, что Киев не собирается торговать суверенитетом своего государства. Любые договоренности с Россией, основанные на компромиссе, приведут к еще одной войне через несколько лет.

Читайте такжеПланы России провалились: Украина может отвоевать и Крым, и Донбасс – НАТОПо его словам, Киев вряд ли должен объяснять такие вещи уважаемым изданиям.

"Любая уступка России сегодня – это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и проживающими на них гражданами. Жаль, что приходится разъяснять такие простые вещи таким уважаемым изданиям, как The New York Times", - подчеркнул Михаил Подоляк.

"Война в Украине усложняется, а Америка не готова"

Американское издание The New York Times ранее опубликовало статью, в которой речь идет о том, что победа Украины над Россией и возвращение оккупированных Москвой еще в 2014 году украинских территорий, это якобы нереальная цель.

Как утверждают журналисты, Путин не может позволить себе пойти отступить и обладает ядерным оружием.

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Победа Украины над Россией беспокоит Запад

Ранее в Politico вышла статья, которая называется "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней речь шла о том, что Россия терпит неудачи на фронте, и это может привести к итоговой победе Киева над Москвой. Некоторые политики на Западе обеспокоены таким сценарием, поскольку надеются возобновить энергетические связи с российским государством, и опасаются ядерной эскалации. Ряд политиков, по данным журналистов, выступает за завершение войны с "сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Киеву территорий.

В Офисе президента в ответ заявили, что Украина не видит возможности завершения войны с "сохранением лица Москве" после военных преступлений в Буче и Мариуполе. Советник главы Офиса Михаил Подоляк подчеркнул, что если некоторые европейские политики хотят отдать свои территории РФ, то это дело их избирателей.

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