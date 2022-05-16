"Сохранить лицо РФ" даже территориями Украины: у Зеленского резко ответили на публикацию в Politico

Если некоторые политики на Западе хотят отдать свои территории России - это дело их избирателей, - Подоляк / УНИАН

Украина не представляет возможным завершить войну с РФ с "сохранением лица Москве" после военных преступлений российских войск в Буче и Мариуполе. Логика некоторых политиков Европы вызывает удивление. Если они хотят отдать свои территории России, то это дело их избирателей. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте, комментируя статью Politico, в которой говорится о стремлении некоторых лидеров европейских стран начать мирные переговоры с Россией, он сказал о том, что Киев не видит возможности "сохранить лицо Москве" после военных преступлений, совершенных российскими войсками в Мариуполе.

Читайте такжеПутин не верил, что Запад даст Украине оружие: Фейгин заявил о новом сюрпризе России от Киева и СШАПо его словам, если такая логика вызывает удивление. Однако если эти политики хотят отдать свои территории Москве, то это дело их избирателей.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать РФ часть своих территорий, это дело их избирателей", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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Журналисты американского издания Politico 16 мая опубликовало статью под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней говорится о том, что Россия терпит неудачи на войне против Украины, на что указывают освобождение ВСУ окраин Харькова и провальные попытки продвижения войск РФ в районе Белогоровки Луганской области.

В материале отмечается, что итоговая победа Киева над Москвой может привести к дестабилизации ситуации в самой России, и сделать ее поведение еще более непрогнозируемым. Возможное восстановление энергетических связей станет еще менее вероятным. Может появиться риск ядерной эскалации.

Подчеркивается, что лидеры Германии, Франции и Италии уже начали говорить о важности мирного соглашения и прекращения огня. Причем такие разговоры появились после того, как Украина переломила ход событий на поле боя. Ряд политиков на Западе призывают завершить войну с "сохранением лица Москве". Причем даже в том случае, если это, дескать, будет стоить Украине территорий.

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