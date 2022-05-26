Идут тяжелые бои: оккупанты атакуют Северодонецк

Сергей Гайдай / Фото УНИАН, Суспільне

Российские захватчики пытаются прорваться в Северодонецк. Как рассказал 26 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, идут бои.

По его словам, по состоянию на вечер 26 мая россияне наступают в Боровском, продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.

"Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Наши защитники держат оборону в районе Золотого и Екатериновки", - сообщил Гайдай.

Кроме того, трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно.

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"Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна", - сообщил он.

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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