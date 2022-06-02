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"Мы переходим к следующей фазе войны": Жданов рассказал, чего ждать от ВСУ и армии РФ

2 июня 2022, 12:50

Военный эксперт описал обстановку на самых "горячих" направлениях фронта.

Жданов рассказал, чего ждать от ВСУ и армии РФ / скриншот, УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что война Украины против России переходит к следующей фазе.

Российские оккупанты не имеют успеха на тех направлениях, где пытаются вести штурмовые действия, рассказал он в эфире телемарафона.

"Мы переходим к следующей фазе войны - это позиционная война. И так называемая оперативная пауза, когда обе стороны нуждаются в перегруппировке войск, подтягивании резервов, и здесь главное — это не проиграть эту "гонку"...", - отметил Жданов.

Читайте такжеО контрнаступлении говорить еще рано: Жданов назвал варианты освобождения Украины от оккупантовТакже он предупредил, что РФ будет пытаться создать свои резервы, а украинская сторона постарается как можно скорее получить оружие и начать формирование группировки войск для контрнаступления.

Жданов также описал обстановку на самых "горячих" направлениях:

"Фронт постепенно стабилизируется, и война переходит в позиционную войну. Штурмовые действия российских войск продолжаются только в Северодонецке и на Бахмутском направлении. Но противник успеха не имеет. Мы контролируем часть города Северодонецк, на Бахмутском направлении мы остановили все атаки врага. На Херсонском направлении мы пытаемся вести атакующие действия по позициям врага и фактически провести контрнаступательные действия. Но пока темп снизился и там фактически также позиционная война и обмен артиллерийскими ударами".

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о контрнаступлении украинских военных на Юге Украины. По его словам, Вооруженным силам Украины важно перейти реку Ингулец в Херсонской области. Это позволит в дальнейшем накапливать там войска и развивать наступление на Новую Каховку.

Также Олег Жданов рассказывал, что в России уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессора, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу.

Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.

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