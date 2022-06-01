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Сломать всю систему обороны РФ на Юге: Жданов объяснил, почему ВСУ важно перейти реку Ингулец

1 июня 2022, 14:07

Когда ВСУ перешли реку, они выбили из ряда населенных пунктов оккупантов. Эти поселки размещаются на высотах, а это - более выгодные позиции.

Олег Жданов
Олег Жданов рассказал о контрнаступлении на Юге / Коллаж УНИАН, google.com/maps

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о контрнаступлении украинских военных на Юге Украины. По его словам, Вооруженным силам Украины важно перейти реку Ингулец в Херсонской области. Это позволит в дальнейшем накапливать там войска и развивать наступление на Новую Каховку.

Также стратегически важным будет установление контроля над мостом по плотине ГЭС в Новой Каховке, сказал Жданов в интервью изданию Новое время.

По его словам, российские оккупанты используют мост через Новокаховскую ГЭС для обеспечения группировки войск, которая находится под Кривым Рогом.

"Если мы выйдем на Новую Каховку и будем контролировать этот мост или пути выдвижения с этого моста, то мы отрежем группировку российских войск, и она будет почти в окружении, которая находится под Кривым Рогом", – отметил Жданов.

Когда ВСУ перешли реку, там, где ее форсировали, украинские военнослужащие выбили из ряда населенных пунктов российских оккупантов. Эти поселки размещаются на высотах, что обеспечивает более выгодные позиции для украинских военных.

"Московитские войска отошли в степь, у них там голое поле, где они должны в инженерном измерении оборудовать линию обороны. А у нас высоты, превосходящие над ними. То есть у нас позиции более выгодны, и мы можем держать оборону и начинать контрнаступательные операции, ходить в атаки с наших позиций; а у них проблема с тем, за что зацепиться, дабы создать оборону", – подчеркнул эксперт.

Главная цель Вооруженных Сил Украины в том, чтобы разрезать пополам эту российскую группировку на правом берегу Ингульца.

"Благодаря рассечению этой группировки от Кривого Рога до Херсона мы фактически ломаем эту линию обороны Кривой Рог - Херсон, которую строит сегодня РФ", - сказал Жданов.

Он объяснил: чтобы защитить Херсон, оккупантам нужно переносить основные усилия обороны теперь еще и на север Херсона или на северо-запад Херсона. А под Кривым Рогом группировка вообще должна разворачиваться на 180 градусов для того, чтобы строить за спиной у себя оборонные сооружения или рубежи обороны.

"И второй момент: им нужно решать, как они будут обеспечивать эту группировку, на лодках переправляться через Днепр — на лодках много боеприпасов не завезешь и горюче-смазочных материалов тоже не завезешь. Действительно, этот прорыв может сломать всю систему на юге Украины, систему обороны оккупантов", - отметил военный эксперт.

Напомним, как сообщили в оперативном командовании Юг, враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению украинских сил. Спецподразделения оккупантов подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

Освобождение Херсона

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

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