Войска РФ пытаются сорвать контрнаступление: что происходит на Юге Украины

Российская корабельная группировка продолжает блокаду судоходства / Фото УНИАН

Оперативная обстановка на юге Украины насыщенная и динамичная. Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению украинских сил. Спецподразделения оккупантов подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

Как сообщили в оперативном командовании Юг, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С и пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром 203 мм.

"Именно так сегодня был атакован Николаев. Снаряды разрывались прямо во дворах многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи горожан, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В районе Добрянки на севере Херсона вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл наших подразделений. Подвергшись точному отпору украинских стрелков, ретировалась на исходные позиции.

Кроме того противник проводил и воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом типа Орлан-10. Российский беспилотник был уничтожен.

В целом, в течение суток украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация уничтожили:

70 оккупантов;

самоходную артустановку;

2 зенитных установки;

2 гаубицы "Мста-Б";

4 единицы бронированной техники и 5 – автомобильной.

Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

В ОК Юг добавили, что российская корабельная группировка продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове два фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа Калибр. Также на Змеином расположены зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня и радиоэлектронная станция борьбы, что свидетельствует об угрозе применения вооружения по побережью Одесской области.

"И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за шторма сорвало с якоря две вражеские морские мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

Контрнаступление на Юге

28 мая украинская армия на юге начала контрнаступление. Как сообщает оперативное командование Юг, ВСУ нанесли врагу серьезные потери.

Сообщается, что ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. Благодаря контрнаступлению ВСУ российским оккупантам приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия спешит оборудовать позиции, построить военные базы и закрепиться на Херсонщине. Но для того, чтобы построить военные базы, нужно много времени – счет идет на годы. Поэтому оккупанты не успеют этого сделать. А позиции, которые они успеют оборудовать, не станут преградой для ВСУ – украинские военные смогут выбить захватчиков с области с помощью оружия от западных партнеров.

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