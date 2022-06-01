УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Войска РФ пытаются сорвать контрнаступление: что происходит на Юге Украины

1 июня 2022, 08:32

Российская корабельная группировка активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове два фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа Калибр.

корабль РФ
Российская корабельная группировка продолжает блокаду судоходства / Фото УНИАН

Оперативная обстановка на юге Украины насыщенная и динамичная. Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению украинских сил. Спецподразделения оккупантов подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

Как сообщили в оперативном командовании Юг, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С и пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром 203 мм.

"Именно так сегодня был атакован Николаев. Снаряды разрывались прямо во дворах многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи горожан, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В районе Добрянки на севере Херсона вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл наших подразделений. Подвергшись точному отпору украинских стрелков, ретировалась на исходные позиции.

Кроме того противник проводил и воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом типа Орлан-10. Российский беспилотник был уничтожен.

В целом, в течение суток украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация уничтожили:

  • 70 оккупантов;
  • самоходную артустановку;
  • 2 зенитных установки;
  • 2 гаубицы "Мста-Б";
  • 4 единицы бронированной техники и 5 – автомобильной.

Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

В ОК Юг добавили, что российская корабельная группировка продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове два фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа Калибр. Также на Змеином расположены зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня и радиоэлектронная станция борьбы, что свидетельствует об угрозе применения вооружения по побережью Одесской области.

"И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за шторма сорвало с якоря две вражеские морские мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

Контрнаступление на Юге

28 мая украинская армия на юге начала контрнаступление. Как сообщает оперативное командование Юг, ВСУ нанесли врагу серьезные потери.

Сообщается, что ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. Благодаря контрнаступлению ВСУ российским оккупантам приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия спешит оборудовать позиции, построить военные базы и закрепиться на Херсонщине. Но для того, чтобы построить военные базы, нужно много времени – счет идет на годы. Поэтому оккупанты не успеют этого сделать. А позиции, которые они успеют оборудовать, не станут преградой для ВСУ – украинские военные смогут выбить захватчиков с области с помощью оружия от западных партнеров.

Смотрите ондайн новости Херсона:

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:46

РФ в погоне за символической выгодой на Востоке "обнажает" позиции на Херсонщине – ISW

08:32

Войска РФ пытаются сорвать контрнаступление: что происходит на Юге УкраиныВидео

08:28

Гороскоп на сегодня 1 июня 2022: Львам – неожиданный поворот судьбы, Скорпионам – время перемен

07:58

Украина не намерена нападать на РФ: Зеленский объяснил, зачем нам РСЗО от СШАВидео

07:44

На задачи никто не ходит, все - отказники: оккупант рассказал о саботаже в войсках РФВидео

Реклама
07:14

Байден сделал заявление о территориальных уступках Украины ради мира и свержении Путина

06:42

США согласовали новый пакет военной помощи: в Украину направят ракетные системы HIMARS

06:29

Аргументы на руках: как Украине заставить европейцев действоватьмнение

06:16

Астрологический прогноз на июнь-2022: чего опасаться и каким делам посвятить месяцВидео

06:00

С первым днем лета! – картинки для солнечного настроения

05:55

Календарь магнитных бурь на июнь 2022: даты, симптомы и астропрогноз

04:48

Украина с западными MLRS получит преимущество над русскими - военный эксперт Жданов

04:20

В июне врежет +32°: украинцам назвали даты и предупредили об аномалииВидео

03:46

Украинский ведущий предсказал будущее России на примере групп ДДТ, Машина Времени и Аквариум

03:15

Война в Украине может развиваться двумя путями: следующие недели будут решающими – генерал СШАВидео

02:43

Ботву от редиски используют в народной медицине и кулинарии: в чем ее польза

02:33

В фольге и колготках на все тело: Ким Кардашьян удивила фанатов нелепым нарядом

02:10

Как Путин может использовать Приднестровье против Украины: в МВД раскрыли замысел Кремля

01:49

"Летнее настроение: активировано": 52-летняя Дженнифер Лопес показала невероятный пляжный лукВидео

01:23

День защиты детей 2022 – милые поздравления, веселые картинки и открытки к празднику

Реклама
00:53

"Я в шоковом и приятном состоянии ": телеведущий 1+1 овладел новой профессией

00:51

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

31 мая, вторник
23:58

ВСУ имеют успехи в Херсонской и Харьковской областях - ЗеленскийВидео

23:48

Экс-участники легендарных Quest Pistols воссоединились ради помощи Украине

23:41

Налетят грозы и сильные ливни: синоптик предупредил о мощной атаке непогоды в июняВидео

23:39

"Оставим на обочине современной экономики": Зеленский анонсировал новый удар по РФВидео

23:23

Сдавал позиции РФ: в России арестовали генерала родом из Украины за провал наступления на НиколаевВидео

23:07

Зеленская рассказала, куда будет поступать дочь президента

23:05

Россиян ждет ядовитая промзона после взятия Северодонецка - АрестовичВидео

22:54

"Самое большое паскудство": Пригожин неожиданно защитил Пугачеву

22:48

Министр армии США пояснила, как Белый дом выбирает оружие для отправки ВСУ

22:41

В Украине запретят курить электронные сигареты: названы штрафыВидео

22:36

"Откобзонили" 22 оккупантов: ВСУ уничтожили на Востоке 29 единиц вражеской техникиВидео

22:29

Вера Брежнева и Константин Меладзе на грани развода

22:23

Не взяли воевать: как ведущего "Один за всех" не приняли в армию

22:10

"А где наше оружие?": Арестович с сосисками в руке обратился к ШольцуВидео

21:59

Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней украинцев - Зеленский

21:51

Футболист сборной Украины расплакался на пресс-конференции из-за войныВидео

21:35

Сдали свои позиции: оккупанты вытоптали на траве оскорбление для украинцев и получили "прилет"Видео

21:23

Завалили Аллигатора: бойцы ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВидео

Реклама
21:02

"Разрушена почти вся инфраструктура": российские войска захватили большую часть СеверодонецкаВидео

20:44

Заворотнюк впервые показала себя в объятиях возлюбленного

20:38

Зеленский назвал территории Украины, которые не являются приоритетнымиВидео

20:37

"Мой бойлер": беженка узнала на фото украденные оккупантами РФ вещи в ПопаснойВидео

20:14

Подписывают согласие убивать гражданских: снайпер РФ рассказал, как оккупантов отправляют на войнуВидео

20:11

Шольц отправит в Грецию немецкие БМП, а греки передадут Украине советскую технику

20:10

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:03

В Украине запретят песни и концерты российских артистов: кто под запретомВидео

19:46

Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам. актуально

19:44

Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - ДрагиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять