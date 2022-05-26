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О контрнаступлении говорить еще рано: Жданов назвал варианты освобождения Украины от оккупантов

26 мая 2022, 20:37

Военный эксперт считает, что война не закончится в ближайшие месяцы.

Жданов назвал варианты освобождения Украины от оккупантов / УНИАН

О контрнаступлении ВСУ в ближайшее время говорить пока рано. Начало освобождения Украины от российских оккупантов будет зависеть от нескольких факторов.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" отметил, что прежде всего необходимо будет проанализировать обстановку на фронте и соотношения сил.

"Во-первых, наступательные действия намного тяжелее проводить. И потери больше, чем при обороне. Характер наступления будет зависеть от того, что мы будем иметь в составе группировки российских войск на территории Украины. Тогда Генеральный штаб будет оценивать порядок ведения наступления. Лавинообразно, может по нескольким направлениях, может рассечением российской группировки на несколько частей", - пояснил Жданов.

Также эксперт отметил, массовое наступление ВСУ по всем фронтах он поставил бы на последнее место в плане командования.

Когда ждать контрнаступление ВСУ

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко озвучил мнение, что Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление на захваченные войсками РФ позиции ориентировочно к июлю.

Сроки зависят от того, появятся ли к тому времени достаточные объемы оружия для проведения ответного наступления. ВСУ уже успешно работают над тем, чтобы притормозить или сделать невозможным продвижение российских военных подразделений на Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал прогноз, согласно которому ВСУ могут пойти в контрнаступление ориентировочно в середине лета, когда тяжелое оружие от Запада приедет в Украину в достаточных объемах. Такие поставки ожидаются не раньше июля.

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