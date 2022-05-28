Оккупанты несут существенные потери: ВСУ пошли в контрнаступление на Юге

Военные РФ / УНИАН

28 мая украинская армия на юге совершила контрнаступление. Как сообщает оперативное командование Юг, ВСУ нанесли врагу серьезные потери.

Сообщается, что ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. Благодаря контрнаступлению ВСУ российским оккупантам приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

"В настоящее время боевые действия на Южном направлении продолжаются. Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. Враг бьет по населенным пунктам вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении оперативного командования Юг.

Оккупанты атакуют Николаев

Российские захватчики атаковали Николаев реактивными системами залпового огня. Оперативное командование Юг подчеркнуло, что враг из-за отчаяния пытается больно ужалить.

"На временно оккупированной территории Херсонской области враг полностью заблокировал пути выезда на подконтрольные Украине территории. Российские оккупанты проверяют автомобили, на которых местные жители пытаются выехать с оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Враг тщательно фильтрует автомобили и возвращает назад.

"Не получив положительную реакцию мирового сообщества на свое заявление о якобы готовности создания гуманитарных коридоров для вывода гражданских судов из заблокированных портов Украины, рашисты продолжают блокаду", - добавили военные.

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Война России против Украины

Россия во второй половине апреля объявила о якобы втором этапе своей войны против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что Москва собирается оккупировать весь Донбасс, южные области Украины и прорубить коридор в захваченную автономную республику Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что уже в середине июня ВСУ могут пойти в контрнаступление на войска РФ. Украинская армия ждет получения тяжелого вооружения от западного мира. Оружие в нужных количествах может появиться к концу мая – началу июня. Тогда армия Украины будет планировать военную операцию.

Силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные действия в Харьковской области. На севере региона украинские войска освободили ряд населенных пунктов. Военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая заявили, что дошли до участка государственной границы с РФ.

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