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"Развал РФ может иметь разные последствия": Фейгин озвучил сценарии

26 октября 2022, 20:05

После развала шанс на нормальное будущее будет иметь лишь европеизированная часть РФ.

Распад России, Марк Фейгин
Фейгин назвал факторы, которые приведут к развалу РФ / ua.depositphotos.com УНИАН

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад Российской Федерации зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны. Об этом он сказал интервью УНИАН.

"Россия прекрасная может возникнуть не на всей территории России нынешней. Прекрасной может быть только ее часть и шанс такой есть. Более европеизированная и цивилизованная часть России имеет на это шанс. Что касается развала РФ или полурозвала, то тут все зависит от исхода войны, от активности тех, кто хочет видеть развал и собственно от самих порабощенных народов - захотят ли они создать свои государства", - сказал Фейгин.

Как отметил правозащитник, из 140-миллионного населения России 20% - это автономии и национальные общины. И они могут создать "что-то свое отдельное".

Также Фейгин подчеркнул, что развал Российской Федерации может иметь разные последствия, так же, как это было с распадом СССР.

"После развала СССР мы увидели Балтию и Украину, а с другой стороны - Туркменистан и собственно саму Россию. То есть разные могут быть судьбы у этих кусков развалившейся России. Где-то будет "Украина" с "Балтией", а где-то - Туркменистан", - резюмировал оппозиционер.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется.

Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

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