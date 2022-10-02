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Грозит ли Путину крах режима, а России - развал, если РФ применит ядерное оружие - ответ эксперта

2 октября 2022, 01:45

Пока у российского правительства есть финансовая подушка и они могут печатать деньги, процесс развала РФ и смещения Путина может растянуться во времени.

Михаил Гончар, Путин, Кремль
Никто, в том числе Путин, не знает, где предел устойчивости его режима, считает Михаил Гончар / Фото Reuters, УНИАН

Даже если Владимир Путин решится нанести ядерный удар, это может стать концом режима российского диктатора и развалом России не сразу. Но чем большей будет изоляция РФ, тем больше недовольства будет у ее граждан. Такое мнение в интервью Главреду озвучил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"С учетом настроений российского общества, мгновенно это вряд ли произойдет. Мы видим, что севернокорейский режим спокойно существует с 50-х годов прошлого века. Он превратил свой народ в послушную аморфную массу, и в РФ мы уже видим тот же процесс. Но я бы не был сильно оптимистичным для путинского режима, потому что Ким Ир Сену, Ким Чен Иру и Ким Чен Ину легче править корейцами, ведь это моноэтническая страна. Другое дело - полиэтническая, поликонфессиональная Россия", - объяснил Гончар.

По его словам, уже сейчас в России происходят локальные выступления.

"И чем большей будет изоляция России, тем больше это будет напоминать некий котел с плотно закрытой крышкой, где рано или поздно народ начнет спрашивать о том, почему в течение последних полугода жизнь людей настолько изменилась", - сказал Гончар.

Эксперт добавил, что пока у российского правительства есть финансовая подушка и они могут печатать деньги, а также учитывая то, каким стало российское общество, процесс развала РФ и смещения с поста может растянуться во времени.

"Тем более, что начиная со времен царизма протесты в РФ всегда жестоко подавлялись и путинский режим готов действовать не менее репрессивно, чем его предшественники. Никто, в том числе Путин, не знает, где предел устойчивости его режима. На первый взгляд он монолитный, но именно то, что твердое и монолитное, как правило, наиболее хрупкое", - резюмировал Гончар.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Она призвала мир серьезно относиться к его заявлениям. Меркель считает, что не нужно расценивать слова Путина как блеф.

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