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Фейком о "грязной бомбе" РФ прокладывает путь к применению тактического ядерного оружия – Фейгин

25 октября 2022, 21:46

Кремль проводит новую спецоперацию против Украины и не приводит каких-либо доказательств своим выдумкам о "грязной бомбе", считает Марк Фейгин.

Ядерное оружие, Фейгин
Россия создает для себя предпосылки с целью применения тактического ядерного оружия - Фейгин / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Выдумки России о якобы наличии у Украины "грязной бомбы", которую Киев, мол, "собирается применить", является спланированной кампанией агрессора против украинского государства. Оккупанты создают для себя путь для применения тактического ядерного оружия в ответ на, дескать, "грязную бомбу". Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

В интервью ТСН он рассказал о том, что страна-оккупант развязала против Украины целую кампанию о якобы наличии у государства "грязной бомбы".

"Я убежден, что это кампания. Они подключили Шойгу, потому что его не жалко. Он обзванивает глав оборонных ведомств стран НАТО с рассказами о "грязной бомбе", которую создает Украина для того, чтобы ее использовать или провокацию какую-нибудь сделать, чтобы обвинить Россию и тому подобное", - считает юрист.

По его словам, Москва, таким образом, создает для себя "предпосылки" с целью применения тактического ядерного оружия. Дескать, в ответ на "грязную бомбу Украины", о якобы "существовании" которой Россия не приводит никаких доказательств.

"Вроде бы в ответ на "грязную бомбу" Украины. Мы никаких доказательств такой программы в Украине не увидели... Кстати, почему это сразу выносится в паблик? Создается впечатление, что они пытаются создать атмосферу обсуждения этой провокации, а не разобраться с ситуацией", - подчеркнул Марк Фейгин.

Фейк России о "грязной бомбе"

Глава Минобороны страны-агрессора России Сергей Шойгу 23 октября решил позвонить руководителям министерств обороны США, Великобритании, Франции и Турции. Во время разговора он рассказал им выдумку из Москвы – Украина якобы "намерена применить грязную бомбу". Впрочем, россиянам так никто и не поверил.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что обвинения России в адрес Украины относительно "грязной бомбы" являются абсурдными. По его словам, такого вооружения у Киева нет, а Москва продолжает распространять ложь.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что звонки Шойгу могут стать подготовкой России к провокации и дальнейшей эскалации военных действий.

По мнению главы государства, миру нужно максимально жестко отреагировать на подобные заявления. Зеленский подчеркнул, что если кто-то и может применить ядерное оружие, то лишь Москва.

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