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Шойгу выдал фейк о подготовке Украиной "грязной бомбы": в чем опасность подлого плана РФ

23 октября 2022, 18:21

Российская верхушка продолжает ядерный шантаж: заговорили о "грязной бомбе Украины".

Шойгу
Сергей Шойгу разгоняет фейки о подготовке Украиной "грязной бомбы" / УНИАН, ТСН

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.

"Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - сообщает российское минобороны в Telegram-канале.

Отметим, что кроме Уоллеса, Шойгу также позвонил еще нескольким представителям НАТО (министрам обороны Франции и Турции), которым также рассказывал фейки об украинской "грязной бомбе".

В чем опасность ядерного шантажа РФ

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил, что российская пропаганда не просто так анонсирует очередное военное преступление с использованием "грязной" бомбы.

"То, что сейчас российская пропаганда, всеми имеющимися ресурсами в один момент стали ретранслировать фейк о какой-то угрозе применения Украиной "грязной" бомбы – это настораживает", – отметил он.

"Не исключено, что в планах российских оккупантов заключается некий террористический акт, в котором они будут сначала обвинять украинские власти, мол, это они устроили для дискредитации России. В условиях тотального фиаско в зоне боевых действий и невозможности влиять на ситуацию другим путем, кроме как террором гражданского населения, Россия не может применять другие методы давления на власть Украины, кроме как террористические", — резюмировал он.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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