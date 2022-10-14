Скоро кадыровцы начнут убивать россиян: Данилов уверен, что в РФ вскоре будет раскол

Данилов уверен, что скоро кадыровцы начнут убивать россиян / Коллаж УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что совсем скоро в военном руководстве Российской Федерации будет раскол. Об этом Данилов заявил в интервью "НВ".

По его словам, сейчас на территории России действует по меньшей мере четыре условные армии. Кроме армии Кадырова, в РФ еще есть Росгвардия, наемники частных военных компаний, а также армия министра обороны РФ Сергея Шойгу. Все они неподконтрольны друг другу, поэтому совсем скоро между ними могут произойти споры.

"На России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодня уже появляется по меньшей мере четыре армии. Как они будут между собой общаться, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что в скором будущем армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

"Я уже неоднократно подчеркивал: когда армия Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации - это только вопрос времени", - подчеркнул он.

Напомним, недавно руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поддерживают продолжение полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. Внутри российского военно-политического руководства появились проблемы, все остальные выступают против продолжения так называемой спецоперации.

Ранее руководитель Центра исследования России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что чеченский диктатор Рамзан Кадыров и куратор ЧВК "Вагнера" (он же "повар Путина") Евгений Пригожин как критиковали, так и будут критиковать российскую оккупационную армию - ради собственной выгоды.

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