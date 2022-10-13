УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Будут идти до конца": дипломат пояснил, зачем Пригожин и Кадыров бунтуют в России

13 октября 2022, 12:23

Как говорит дипломат и экс-министр Владимир Огрызко, прицел у Кадырова и Пригожина значительно дальше - они хотят управлять в России целыми отраслями.

Пригожин, Кадыров
Пригожин, Кадыров / скриншот из видео, УНИАН

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров, куратор ЧВК "Вагнера" (он же "повар Путина") Евгений Пригожин как критиковали, так и будут критиковать русскую оккупационную армию ‒ ради собственной выгоды. Об этом рассказал в интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследования России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Кадыров и Пригожин играют в свою игру. Они вопреки всему до сих пор верят в возможность победы. Ведь, если победа РФ состоится, представьте себе, какие возможности перед ними открываются ‒ они станут героями, начнут управлять, а в условиях России это означает доступ к многомиллиардным ресурсам. Это ключевой элемент их заинтересованности в том, чтобы идти до конца", ‒ говорит он.

Более того, Оргызко прямо называет и Кадырова, и Пригожина преступниками. И говорит, что их амбиции простираются крайне далеко.

"Думаю, Кадыров и Пригожин будут продолжать гнуть свою линию. Вагнеровцы и кадыровцы будут пытаться показать, что они чего-то стоят, что они воюют лучше, чем регулярная армия, и на фоне этого требовать для себя (даже сейчас) определенных преференций и возможностей. Но прицел у Кадырова и Пригожина значительно дальше – в случае успеха они будут претендовать на такие позиции, чтобы управлять не отдельными секторами, а целыми отраслями или направлениями либо в экономике, либо в политике и выдвигаться на ключевые государственные должности. Так что в случае Кадырова и Пригожина речь идет о личностных амбициях именно этих двух преступников", ‒ подытожил он.

Борьба элит в России

Напомним, ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорил - русский диктатор Владимир Путин может оставаться номинальной политической фигурой, поскольку он уже утратил власть.

И якобы уже идет борьба за управление РФ между группой секретаря Совбеза Николаем Патрушевым и ФСБ с группой Евгения Пригожина (ЧВК Вагнер), Рамзана Кадырова (диктатора Чечни), идеолога русского фашизма Дугина, командующего русскими оккупационными войсками Суровикина и русской военной разведкой (ГРУ).

До того министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия после того как Владимир Путин будет отстранен от власти, прекратит свое существование. Согласно прогнозу чиновника, РФ через 5 лет ждет распад государства и парад суверенитетов.

Еще ранее русский политолог и оппозиционер Андрей Пионтоковский предполагал - в Кремле идет подготовка к краху Путина. По его мнению, в Кремле могут в любой момент объявить о болезни диктатора. И связанным с этим его отстранении. Тогда вся власть в РФ окажется в руках у местного Совбеза

Другие новости:

Рамзан Кадыров Евгений Пригожин Владимир Огрызко война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:19

"Ракета, дом обрушился": мощная "бавовна" напугала жителей Белгорода

13:14

У Путина заявили об "эскалации к Третьей мировой войне" после вступления Украины в НАТОВидео

13:13

Сбежавший от "могилизации" внук Пугачевой оставил жену в России - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра 14 октября 2022: Овнам - финансовые трудности, Девам - ссора, Весам - выгодаВидео

12:34

"Не может быть уважения к руководству РФ": Зеленский об отказе от переговоров с МосквойВидео

Реклама
12:23

"Будут идти до конца": дипломат пояснил, зачем Пригожин и Кадыров бунтуют в РоссииВидео

11:59

Женился на беременной пассии за месяц до гибели: ВСУ "откобзонили" худого рядового из ЮжноуральскаВидео

11:58

В Пентагоне спрогнозировали сроки контрнаступления ВСУ и назвали направленияВидео

11:57

"Лукашенко напуган": эксперт рассказал, готова ли Беларусь воевать с Украиной

11:49

Максим Галкин получил украинский талисман, который всегда носит с собойВидео

11:34

На Херсонщине "чмобики" убили командира РФ, мешавшего им сдаться в плен ВСУВидео

11:22

Если РФ ударит ядерными бомбами по Украине, то Франция не вступится - Макрон

11:13

Казнили в собственном доме: "освободители" расстреляли дирижера Херсонской филармонии

10:49

Поражения русской армии в Украине приближают конец Путина, в Кремле ищут переговоров - МаломужВидео

10:44

На Запорожье "самоликвидировался" оккупант: на трассе взорвалась вражеская машинаВидео

10:19

"Пошла воевать, чтобы мужа не забрали": ВСУ взяли в плен первую женщину-военнослужащую из РФВидео

10:03

Ни еды, ни воды, ливень, сдались ВСУ: свежие "мобики" рассказали, как попали в пленВидео

09:54

К ударам по Украине причастны иранские инструкторы, они управляют запуском "мопедов" - ISWВидео

09:17

На Херсонщине ВСУ ювелирно попали по позициям врагов: уничтожено более 100 оккупантов

09:08

Британия передаст Украине ракеты для американских систем ПВО NASAMS – The Times

Реклама
08:54

Уже три страны воюют против Украинымнение

08:36

Современную террористическую Россию создали сами русские и немцымнение

08:17

Макрон заявил, что готов говорить с Путиным "каждый раз, когда это будет нужно"

07:58

Гороскоп на сегодня 13 октября 2022: Тельцам - успех, Стрельцам - знакомство, Рыбам - смена плановВидео

07:42

Под Винницей пилот сбил 5 дронов, 2 ракеты и успел отвести падающий самолет от города

07:07

Оккупанты ударили по пятиэтажке в Николаеве: 11-летний мальчик провел под завалами 6 часовФото

06:40

Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе, есть "прилеты"Видео

06:36

К Рождеству: подрыв Крымского моста может ускорить темпы деоккупации Херсонщинымнение

06:00

Лукашенко боится реальной войны с Украиной, он уже понял, что Россия проиграет – Тышкевич

05:40

Путин уже потерял власть, за Кремль бьются группы Патрушева и Пригожина-Кадырова – экспертВидео

05:10

Какие прически старят женщину после 40 лет: 7 популярных стрижек, которые точно добавляют возраст

04:30

Будет ли революция в РФ: дипломат объяснил, восстанут ли россияне после гибели "чмобиков"Видео

04:02

"Так выглядят только проститутки": 46-летняя Волочкова вывалила грудь посреди ресторана

03:40

Завалит снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине к концу октябряВидео

03:20

Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецептВидео

03:07

Деми Роуз в прозрачном платье изобразила развратную русалку на носу лодки

02:45

"Засовывали в нас пальцы": известная голливудская дива пожаловалась на домогательства в школе

02:15

Был пик их возможностей: эксперт оценил шансы на повторение врагами ракетного удара по УкраинеВидео

01:43

Путин бросает в топку войны все, но его режим уже трещит по швам - ОгрызкоВидео

00:51

Дамы, берегитесь: украинские военные снялись топлес, чтобы помочь ВСУ

Реклама
00:51

Приметы на 13 октября: какие 2 вещи нельзя делать в самый опасный день октябряВидео

00:26

"Ты что, не видишь, что происходит": российский продюсер рассказал, почему не выступает Ротару

00:19

Армия Украины освобождает Херсонщину: под контроль Киева вернули уже 75 населенных пунктовВидео

12 октября, среда
23:22

Союзники Украины ответят: СМИ узнали, как отреагирует НАТО, если РФ применит ядерное оружиеВидео

23:12

Виталий Портников. Байден советует Путину закрыть хлебалоВидеоблоги

23:03

Олег Скрипка показал девочку-скрипачку, которую убили россиянеВидео

22:10

Встреча Рамштайн-6 войдет в историю: Украине помогут закрыть небо от агрессии РФВидео

21:57

Как избавиться от перхоти дома и без дорогих средств

20:50

Воин ВСУ потерял руку и бросил невесту: девушка его разыскала и предложила пожениться

20:45

Если добавили слишком много порошка в стиральную машину: что делать и какие могут быть последствия

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять