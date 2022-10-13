"Будут идти до конца": дипломат пояснил, зачем Пригожин и Кадыров бунтуют в России

Пригожин, Кадыров / скриншот из видео, УНИАН

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров, куратор ЧВК "Вагнера" (он же "повар Путина") Евгений Пригожин как критиковали, так и будут критиковать русскую оккупационную армию ‒ ради собственной выгоды. Об этом рассказал в интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследования России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Кадыров и Пригожин играют в свою игру. Они вопреки всему до сих пор верят в возможность победы. Ведь, если победа РФ состоится, представьте себе, какие возможности перед ними открываются ‒ они станут героями, начнут управлять, а в условиях России это означает доступ к многомиллиардным ресурсам. Это ключевой элемент их заинтересованности в том, чтобы идти до конца", ‒ говорит он.

Более того, Оргызко прямо называет и Кадырова, и Пригожина преступниками. И говорит, что их амбиции простираются крайне далеко.

"Думаю, Кадыров и Пригожин будут продолжать гнуть свою линию. Вагнеровцы и кадыровцы будут пытаться показать, что они чего-то стоят, что они воюют лучше, чем регулярная армия, и на фоне этого требовать для себя (даже сейчас) определенных преференций и возможностей. Но прицел у Кадырова и Пригожина значительно дальше – в случае успеха они будут претендовать на такие позиции, чтобы управлять не отдельными секторами, а целыми отраслями или направлениями либо в экономике, либо в политике и выдвигаться на ключевые государственные должности. Так что в случае Кадырова и Пригожина речь идет о личностных амбициях именно этих двух преступников", ‒ подытожил он.

Борьба элит в России

Напомним, ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорил - русский диктатор Владимир Путин может оставаться номинальной политической фигурой, поскольку он уже утратил власть.

И якобы уже идет борьба за управление РФ между группой секретаря Совбеза Николаем Патрушевым и ФСБ с группой Евгения Пригожина (ЧВК Вагнер), Рамзана Кадырова (диктатора Чечни), идеолога русского фашизма Дугина, командующего русскими оккупационными войсками Суровикина и русской военной разведкой (ГРУ).

До того министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия после того как Владимир Путин будет отстранен от власти, прекратит свое существование. Согласно прогнозу чиновника, РФ через 5 лет ждет распад государства и парад суверенитетов.

Еще ранее русский политолог и оппозиционер Андрей Пионтоковский предполагал - в Кремле идет подготовка к краху Путина. По его мнению, в Кремле могут в любой момент объявить о болезни диктатора. И связанным с этим его отстранении. Тогда вся власть в РФ окажется в руках у местного Совбеза

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