Путин уже потерял власть, за Кремль бьются группы Патрушева и Пригожина-Кадырова – эксперт

Путин может остаться в Кремле номинальной политической фигурой – эксперт / ua.depositphotos.com

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин может оставаться номинальной политической фигурой, поскольку он уже утратил власть. Сейчас идет борьба за управление государством между группой секретаря Совбеза Николаем Патрушевым и ФСБ с группой Евгения Пригожина (ЧВК Вагнер), Рамзана Кадырова (глава Чечни), нациста Дугина, командующего "СВО" Суровикина и ГРУ ГШ РФ. Первые стремятся к налаживанию связей с Западом, вторые – к изоляции российского государства. Об этом заявил заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

В интервью ТСН он рассказал о том, что за массированными ракетными ударами по Украине может стоять именно группа Пригожина и Кадырова. Путин потерял власть, идет конкуренция между двумя группировками.

"Я считаю, что сейчас в России происходит, если немедленный переворот в государстве, то точно идет очень ожесточенная борьба между двумя основными группами, желающими получить абсолютную власть в Кремле. Причем Путин может оставаться номинальной фигурой. На самом деле, Путин уже потерял власть. Сейчас он полностью зависит от тех групп влияния, которые могут на время обеспечить его стабильную политическую или физическую жизнь. В этом плане идет конкуренция между двумя группами", - полагает Самусь.

По его словам, вторая группа – Пригожина и Кадырова – которая выступает за изоляцию России, пытается оттеснить первую – Патрушева и ФСБ, которые предлагают наладить связь с Западом.

"Условно я их разделяют так: это Патрушев – это ФСБ и все, кто вокруг него собираются. Она хочет наладить дипломатические отношения с Западом и развивать бизнес с Европой. А есть вторая группа – это Пригожин, Кадыров, Дугин и Суровикин и ГРУ ГШ РФ. Эта группа является уже поборниками другого пути — изоляция РФ. Вот эта группа сейчас пытается оттеснить первую группу Патрушева, которая уже давно пытается выстроить свои подходить к Путину и как-то провести трансфер власти", - подчеркнул Михаил Самусь.

Отстранение Путина от власти

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия после того как Владимир Путин будет отстранен от власти, прекратит свое существование. Согласно его прогнозу, РФ через 5 лет ждет распад государства и парад суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтоковский предполагает, что в Кремле уже готовятся к прекращению правления Путина. По его мнению, Москва может объявить о болезни Путина и временном прекращении исполнения обязанностей. Власть тогда окажется в руках у Совбеза РФ.

Как утверждает Пионтковский, Путина может отстранить от власти Юрий Ковальчук – ближайший соратник руководителя Кремля. Вероятно, такой план уже разработан.

Ковальчук мог понять, что война проиграна, и теперь будет пытаться удержать власть и собственность.

Смотрите видео ТСН – на каких условиях Россия и Путин должны проиграть войну

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