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Раскол в Кремле: военный эксперт заявил, что Путин теряет "правую руку"

13 января 2022, 09:47
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Глава МИД России Сергей Лавров больше не с Путиным, ведь для главы российской дипломатии новые санкции США могут оказаться достаточно болезненными.

Путин, Лавров
У Путина и Лаврова начались разногласия, считает Олег Жданов / Фото Reuters

У президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова возникли разногласия. "Неизменная правая рука главы Кремля" дистанцировался от громких политических заявлений. Таким образом, Путин может лишиться своей "правой руки" на международной дипломатической арене.

Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, передает Obozrevatel.

Он обратил внимание, что 17 декабря ультиматум США огласил не глава российского МИД, а его заместитель Сергей Рябков. Он же отправился на встречу рабочих групп двух стран.

"То есть Лавров дистанцировался от жестких ультиматумов Западу", – отметил эксперт.

По его мнению, это означает, что в "стане Путина пошел еще один раскол, причем, очень серьезный, по линии международных отношений". Жданов считает: теперь можно сделать вывод, что Сергей Лавров больше не с Путиным.

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Для главы российской дипломатии новые санкции, которые обещают ввести против России в Вашингтоне, могут оказаться достаточно болезненными, добавил военный эксперт. Известно, что семья Лаврова уже 20 лет проживает в Соединенных Штатах, а его дочь и внуки являются гражданами этой страны.

"Он (Лавров, - ред.) прикупил им довольно неплохую сеть супермаркетов. Как думаете, ФБР воспользуется этим? Конечно! Лавров не желает быть изгоем. Как я понимаю, на пенсию он собирается уехать к дочери", – предположил эксперт.

Он же отметил, что Лавров хорошо понимает, что после такого аргумента следует "либо ввязываться в бой, либо уходить". Пока речь об отставке Лаврова не идет, но в целом его позиция "очень показательна".

Переговоры США и России

10 января состоялись первые переговоры по вопросам безопасности США и РФ. Американскую делегацию представляла заместитель госсекретаря Венди Шерман, а Москву – замглавы МИД Сергей Рябков.

Штаты предупредили Россию о жестких санкциях в случае военного вторжения в Украину, а также не гарантировали россиянам невступление Киева в НАТО и сокращения численности своих войск в Европе.

Впрочем, американцы готовы вести с россиянами дальнейший разговор по вопросам размещения ракет, вооружений и ограничении военных учений. Однако обсуждаться такие аспекты будут только в случае зеркальных уступок со стороны России.

Тем временем власти России требуют гарантий от Соединенных Штатов, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров в Женеве заявил, что это вопрос национальной безопасности страны.

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