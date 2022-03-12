Путин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФ

В командовании РФ поддерживают войну с Украиной только Путин и Шойгу - ГУР / Reuters

В России только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поддерживают продолжение полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. Внутри российского военно-политического руководства появились проблемы, все остальные выступают против продолжения так называемой спецоперации. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в российском руководстве прямо поддерживают военный конфликт с украинским государством только два человека – президент Путин и глава Минобороны Шойгу. Остальные против и пытаются остановить конфликт. Обнаружились проблемы внутри военно-политического командования.

"Начались большие проблемы внутри военно-политического руководства России. На самом деле сейчас лишь два человека, которые совершенно прямо выступают за продолжение войны. Все остальные пытаются это остановить…два человека абсолютно откровенно выступают за продолжение войны - это Путин и Шойгу", - утверждает Буданов, подчеркивая, что даже российские генералы выступают за прекращение военного нападения на Украину.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал о том, что в скором времени оккупационные российские войска попытаются перебросить свои резервы на те направления, где им удалось продвинуться – под Мариуполем, в Харьковской области, и возможно, в Киевской области. Однако их резервы будут исчерпаны в течение 10 дней.