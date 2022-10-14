Россия должна снести Крымский мост за свой счет - Данилов

Россия должна снести Крымский мост за свой счет / Коллаж фото УНИАН, канал в Telegram

Крымский мост, который незаконно построила Россия, на самом деле обычный "самострой" и его должна снести РФ за свой счет. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ.

Он отметил, что украинской стороне не передавали никаких документов на строительство этого моста.

"Если вы хотите что-то построить на территории нашей страны, вы должны пройти определенные регистрационные процедуры - согласовать проект, посмотреть, насколько это уместно или неуместно. Наша страна никакого разрешения на такое строительство никому не предоставляла", - сказал Данилов.

Он добавил, что рано или поздно этот "самострой" будет уничтожен.

"Если перейти на русский язык, это так называемый самострой, а согласно нашим законам, этот самострой они должны убрать за свой счет. Рано или поздно это произойдет", - добавил Данилов.

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

9 октября России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Президент РФ назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".

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