Россия должна снести Крымский мост за свой счет - Данилов

Крымский мост является обычным "самостроем", так как Украина не выдавала никаких разрешений на его сооружение.
Крымский мост, который незаконно построила Россия, на самом деле обычный "самострой" и его должна снести РФ за свой счет. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ.
Он отметил, что украинской стороне не передавали никаких документов на строительство этого моста.
"Если вы хотите что-то построить на территории нашей страны, вы должны пройти определенные регистрационные процедуры - согласовать проект, посмотреть, насколько это уместно или неуместно. Наша страна никакого разрешения на такое строительство никому не предоставляла", - сказал Данилов.
Он добавил, что рано или поздно этот "самострой" будет уничтожен.
"Если перейти на русский язык, это так называемый самострой, а согласно нашим законам, этот самострой они должны убрать за свой счет. Рано или поздно это произойдет", - добавил Данилов.
Взрыв на Крымском мосту
Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.
Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.
В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.
9 октября России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Президент РФ назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".
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