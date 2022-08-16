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В рядах оккупантов начался раскол, но Кремль не отказывается от проведения "референдумов" - ISW

16 августа 2022, 08:07

Прокси-войска "ЛНР" не хотят воевать за пределами Луганской области. Эта тенденция опасна для российских войск, стремящихся вербовать еще больше новых солдат.

военные РФ
Военные "ЛНР" утверждают, что праздновали победу 3 июля, когда вышли на границы Луганской области / Фото informnapalm.org

В подразделениях так называемых "ДНР" и "ЛНР" наблюдается раскол. Прокси-войска не хотят воевать за пределами Донецкой и Луганской областей соответственно. В то же время российские оккупационные власти продолжают создавать условия для длительного российского контроля над оккупированными территориями. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW).

"Подразделения "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области. Эмоциональное значение заявленных российских целей в Донецкой области резонирует с аудиторией в "ДНР", но не с аудиторией "ЛНР", уставшей от изнурительных наступательных действий за пределами своих заявленных границ. Военные "ЛНР" утверждают, что праздновали победу 3 июля, когда вышли на границы Луганской области, и считают свою работу выполненной", – говорится в сообщении Института.

ISW не может независимо проверить достоверность этой информации, однако признает, что она отражает более широкую тенденцию уменьшения вклада "ЛНР" в поддержку российской войны в Украине и ее морального духа.

"Эта тенденция особенно опасна для российских войск, стремящихся вербовать еще больше новых солдат из Луганской области, чтобы компенсировать недавние потери. Дальнейший раскол в возглавляемых Россией силах также чреват дальнейшим препятствием эффективности российских военных усилий", – утверждают в ISW.

Институт изучения войны напоминает, что подразделения "ДНР" ранее аналогично фиксировали подобные обращения, действуя в Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

"Это может свидетельствовать о том, что прокси-войска могут не полностью поддерживать экспансивные планы вторжения Кремля", – считают аналитики.

В то же время в Институте изучения войны отмечают, что российские оккупационные власти продолжают создавать условия для длительного российского контроля над оккупированными территориями в Украине. В частности, российские оккупационные чиновники предположительно находятся на "передовой стадии планирования" референдума о присоединении их к России. Также российские власти продолжали стимулировать граждан России к работе на оккупированных территориях в Украине.

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Как сообщал Главред, Кремль осознал, что планы по быстрой оккупации Донецкой области провалены. Об этом сообщает военная разведка Великобритании. Россияне готовятся к проведению сфальсифицированных "референдумом" на временно оккупированных ими территориях на востоке Украины. При этом по сценарию кремлевская пропаганда планирует выдать результаты, по которой не менее 70% жителей Донбасса якобы хотят присоединиться к России.

Тем временем аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали направления в Украине, где происходят самые активные боевые действия, а также те, которые для россиян являются приоритетными в войне.

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