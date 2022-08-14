Новая цель оккупантов: РФ 'перерезает' стратегическую трассу на Донбассе - разведка Британии

Российские военные, колонна российской техники / Reuters

Российские оккупанты перебрасывают силы на южное направление для усиления своей группировки, рассказали в британской разведке.

В то же время на Донбассе боевики "ДНР" продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка, говорится в сообщении, опубликованном Министерством обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что особо ожесточенные бои продолжаются в районе поселка Пески, недалеко от донецкого аэропорта.

"Район находится на передовой линии контроля Донбасса с 2014 года", - уточняется в отчете.

Кроме того, в британской разведке также назвали новую цель российских оккупантов на востоке.

По их данным, РФ поставила задачу захватить трассы M04, основного подхода к Донецку с Запада Украины.

Напомним, ранее глава военной разведки Британии Джим Хокенгалл заявил о том, что существует небольшая вероятность того, что война в Украине может завершиться в 2022 году, а конфликт может быть длительным.

Он подчеркнул, что после того, как РФ понесла значительные потери, агрессор стремится собрать больше сил, а также передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг.

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