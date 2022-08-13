Конфликт затянется: в британской разведке дали тревожный прогноз по срокам войны с РФ

Уничтоженная бронетехника армии РФ / Фото УНИАН

Существует небольшая вероятность того, что война в Украине может завершиться в 2022 году, а конфликт может быть длительным, заявил глава военной разведки Британии Джим Хокенгалл.

Он подчеркнул, что после того, как РФ понесла значительные потери, агрессор стремится собрать больше сил, а также передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг. Об этом британский военный рассказал в интервью ВВС.

Несмотря на давление украинских войск на оккупантов на юге, глава британской разведки не ожидает решающего сдвига на юге в ближайшие месяцы.

По его мнению, несмотря на вероятные "контратаки и контрнаступления", в этом году обе стороны не достигнут решающего перевеса.

Собеседник обратил внимание на то, что после полномасштабного вторжения РФ сила единства Запада и сопротивление Украины превзошли все ожидания, как и неудачи российских вооруженных сил, чье командование, управление и тыловое обеспечение были "плохими".

Хокенгалл добавил, что между политическим и военным классом России отсутствует доверие. Он удивлен тем, что Москва столкнулась со всеми этими проблемами одновременно.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал пять шагов для победы над Российской Федерацией.

Среди них он назвал необходимость признания РФ государством-спонсором терроризма.

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