У Кремля болезненный провал на Донбассе: в британской разведке назвали причины

У Кремля болезненный провал на Донбассе - в британской разведке назвали причину / Reuters

Россияне готовятся к проведению сфальсифицированных "референдумом" на временно оккупированных ими территориях на востоке Украины. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

При этом по сценарию кремлевская пропаганда планирует выдать результаты, по которой не менее 70% жителей Донбасса якобы хотят присоединиться к России.

В то же время Кремль осознал, что планы по быстрой оккупации Донецкой области провалены.

По информации британской разведки, главарь боевиков из группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил российским пропагандистам ‒ дата псевдореферендума будет объявлена после того, как Россия "полностью освободит" псевдореспублику.

"Вполне вероятно, что Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения референдума, хотя неясно, принято ли уже окончательное решение о проведении голосования", – сообщили британские разведчики.

Напомним, ранее в британской разведке заявили о том, что оккупационные войска России на Донбассе по-прежнему наносят удары из артиллерии по широкому фронту. На определенных участках проводятся пробные атаки, задействовано небольшое количество личного состава.

Однако в последние вражеские подразделения не смогли достичь серьезного продвижения и могут потерять темпы наступления, набранные после захвата Лисичанска Луганской области.

По данным британской разведки, в последние несколько дней наступление оккупантов на Донбассе забуксовало. В такой ситуации захватчики рискуют утратить темпы наступательного потенциала.

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