ВСУ давят на Изюм, под Запорожьем и Херсоном: новая карта боев от британской разведки

ВСУ давят на Изюм, под Запорожьем и Херсоном / фото УНИАН

Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали актуальную карту боевых действий на фронтах украино-российской войны ‒ по состоянию на вторник, 11 августа. Соответствующая карта была опубликована в сервисе микроблогов Twitter.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", ‒ говорят британские разведчики.

Судя по карте, украинская армия ведет наступление на Изюм, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.

Напомним, ранее в британской разведке заявили о том, что оккупационные войска России на Донбассе по-прежнему наносят удары из артиллерии по широкому фронту. На определенных участках проводятся пробные атаки, задействовано небольшое количество личного состава.

Однако в последние вражеские подразделения не смогли достичь серьезного продвижения и могут потерять темпы наступления, набранные после захвата Лисичанска Луганской области.

По данным британской разведки, в последние несколько дней наступление оккупантов на Донбассе забуксовало. В такой ситуации захватчики рискуют утратить темпы наступательного потенциала.

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