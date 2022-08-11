ВСУ давят на Изюм, под Запорожьем и Херсоном: новая карта боев от британской разведки

Судя по карте боев, которую опубликовала британская разведка, украинская армия ведет наступление на Изюм, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали актуальную карту боевых действий на фронтах украино-российской войны ‒ по состоянию на вторник, 11 августа. Соответствующая карта была опубликована в сервисе микроблогов Twitter.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", ‒ говорят британские разведчики.
Судя по карте, украинская армия ведет наступление на Изюм, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.
Напомним, ранее в британской разведке заявили о том, что оккупационные войска России на Донбассе по-прежнему наносят удары из артиллерии по широкому фронту. На определенных участках проводятся пробные атаки, задействовано небольшое количество личного состава.
Однако в последние вражеские подразделения не смогли достичь серьезного продвижения и могут потерять темпы наступления, набранные после захвата Лисичанска Луганской области.
По данным британской разведки, в последние несколько дней наступление оккупантов на Донбассе забуксовало. В такой ситуации захватчики рискуют утратить темпы наступательного потенциала.
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