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Русские оккупанты в боях ВСУ столкнулись с проблемой - британская разведка

19 июля 2022, 10:40

По данным британкой разведки, в последние недели в боях с ВСУ оккупанты стараются действовать небольшими группами - численностями в районе ста человек.

техника оккупантов, оккупанты
Русские оккупант в боях ВСУ столкнулись с проблемой - британская разведка / Максим Козицкий

Русские оккупанты в последние недели боев с ВСУ столкнулись с большой проблемой ‒ не хватает личного состава. Об этом сообщается на Twitter-странице Министерства обороны Великобритании со ссылкой на свежие данные разведки.

"Россия изо всех сил пыталась поддерживать эффективную наступательную боевую мощь с самого начала вторжения, и эта проблема, вероятно, становится все более острой. Помимо серьезной нехватки личного состава, российские планировщики сталкиваются с дилеммой: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении", - говорится в сводке.

По данным британкой разведки, в последние недели Россия часто действовала группами размером с роту численностью около ста людей во время проведения наступательных операций в любом одном секторе за раз.

Заявленная ближайшая политическая цель России ‒ захватить всю Донецкую область.

"В то время как Россия все еще может продолжать территориальные завоевания, их оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения", ‒ подытожили британские офицеры.

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Напомним, ранее в британской разведке заявили о том, что оккупационные войска России на Донбассе по-прежнему наносят удары из артиллерии по широкому фронту. На определенных участках проводятся пробные атаки, задействовано небольшое количество личного состава.

Однако в последние вражеские подразделения не смогли достичь серьезного продвижения и могут потерять темпы наступления, набранные после захвата Лисичанска Луганской области.

По данным британской разведки, в последние несколько дней наступление оккупантов на Донбассе забуксовало. В такой ситуации захватчики рискуют утратить темпы наступательного потенциала.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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