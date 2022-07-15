В британской разведке назвали новое направление главного удара РФ в Украине

РФ стремится продвигаться на Донбассе / Фото УНИАН

Ближайшими целями российских оккупационных войск в Украине станут Северск и Бахмут Донецкой области.

Как сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, пока нет подтверждений заявлений российских захватчиков о том, что им удалось войти на окраину Северска.

"Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску", - говорится в опубликованной сводке.

Вместе с тем в ней уточняется, что Бахмут, скорее всего, станет следующей целью, как только Северск будет взят под контроль оккупантами РФ.

В британской разведке также обратили внимание на то, что 13 июля два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удар по острову Змеиный в Черном море. Это подтверждает, что российские ВВС не могут успешно участвовать в тактическом бою, считают в Минобороны Британии.

/ Twitter/DefenceHQ

Ситуация на Донбассе

Напомним, ранее в британской разведке заявили о том, что оккупационные войска России на Донбассе по-прежнему наносят удары из артиллерии по широкому фронту. На определенных участках проводятся пробные атаки, задействовано небольшое количество личного состава.

Однако за последние 72 часа вражеские подразделения не смогли достичь серьезного продвижения и могут потерять темпы наступления, набранные после захвата Лисичанска Луганской области.

По данным британской разведки, в последние несколько дней наступление оккупантов на Донбассе забуксовало. В такой ситуации захватчики рискуют утратить темпы наступательного потенциала.

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