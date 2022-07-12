Залп HIMARS под Шахтерском "обезглавил" элитную дивизию ВДВ РФ

РСЗО HIMARS / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

В результате удара украинских военных из РСЗО в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ.

Еще один замкомандира - тяжело ранен. Об этом сообщает Стратком Вооруженных сил Украины.

"По результатам огневого поражения HIMARS в районе нп Шахтерск погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ, кроме одного (позывной "Барсук", он в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

Также сегодня был ликвидирован начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии (в/ч 47084, Владикавказ) южного военного округа вооруженных сил РФ Валентин Данилов.

Читайте такжеУдарами HIMARS уничтожен российский генерал-майор из Крыма

Cмотрите онлайн новости Донбасса

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

Читайте также: