В ISW назвали приоритетные направления для россиян на фронте/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали направления в Украине, где происходят самые активные боевые действия, а также те, которые для россиян являются приоритетными в войне.

На ряде направлений, которые, очевидно, не являются приоритетными для РФ, страна-агрессор сконцентрировала добровольческие батальоны, чем сделала эти места уязвимыми. Об этом говорится в ежедневном отчете ISW за 14 августа.

Согласно отчету аналитиков, активные боевые действия сейчас происходят на таких направлениях:

город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области по линии Изюм-Славянск;

Северско-Лисичанский район;

Бахмут;

район городов Авдеевка-Донецк;

юг Украины.

Отмечается, что такие диспозиции могут свидетельствовать, что российские оккупанты пытаются продвинуться вокруг Бахмута и, возможно, к Северску. В то же время захватчики пытаются с помощью боевиков так называемой "ДНР" захватить территории на авдеевском направлении, которые им не удалось взять с 2014 года.

РФ сконцентрировала много добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска. Это может указывать на то, что эта территория не является приоритетной для страны-агрессора. В то же время она может быть уязвимой для контратак защитников Украины.

Эксперты отмечают, что на Херсонщине у оккупантов уже начинаются серьезные проблемы. Ведь захватчики сконцентрировали там много сил. Однако если ВСУ продолжат там контрнаступление, то это создаст значительные трудности для российского командования и управления.

На юг Украины Россия направила смешанные силы, чтобы отражать ожидаемое украинское контрнаступление, говорят аналитики.

Напомним, большинство военного командования российских оккупантов выехало из Херсона. У захватчиков не осталось ни одного безопасного маршрута, по которому они могли бы доставлять оружие, технику и продовольствие с левого на правый берег Днепра в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Антоновском мосту в Херсонской области, который оккупанты РФ использовали для переброски военной техники и личного состава. Удар был нанесен с целью вывести из строя Антоновский мост и исключить его использование оккупантами.

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