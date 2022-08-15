В ISW назвали приоритетные направления для россиян на фронте

На Херсонщине у оккупантов будут серьезные проблемы, отмечают аналитики.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали направления в Украине, где происходят самые активные боевые действия, а также те, которые для россиян являются приоритетными в войне.
На ряде направлений, которые, очевидно, не являются приоритетными для РФ, страна-агрессор сконцентрировала добровольческие батальоны, чем сделала эти места уязвимыми. Об этом говорится в ежедневном отчете ISW за 14 августа.
Согласно отчету аналитиков, активные боевые действия сейчас происходят на таких направлениях:
- город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области по линии Изюм-Славянск;
- Северско-Лисичанский район;
- Бахмут;
- район городов Авдеевка-Донецк;
- юг Украины.
Отмечается, что такие диспозиции могут свидетельствовать, что российские оккупанты пытаются продвинуться вокруг Бахмута и, возможно, к Северску. В то же время захватчики пытаются с помощью боевиков так называемой "ДНР" захватить территории на авдеевском направлении, которые им не удалось взять с 2014 года.
РФ сконцентрировала много добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска. Это может указывать на то, что эта территория не является приоритетной для страны-агрессора. В то же время она может быть уязвимой для контратак защитников Украины.
Эксперты отмечают, что на Херсонщине у оккупантов уже начинаются серьезные проблемы. Ведь захватчики сконцентрировали там много сил. Однако если ВСУ продолжат там контрнаступление, то это создаст значительные трудности для российского командования и управления.
На юг Украины Россия направила смешанные силы, чтобы отражать ожидаемое украинское контрнаступление, говорят аналитики.
Напомним, большинство военного командования российских оккупантов выехало из Херсона. У захватчиков не осталось ни одного безопасного маршрута, по которому они могли бы доставлять оружие, технику и продовольствие с левого на правый берег Днепра в Херсонской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Антоновском мосту в Херсонской области, который оккупанты РФ использовали для переброски военной техники и личного состава. Удар был нанесен с целью вывести из строя Антоновский мост и исключить его использование оккупантами.
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