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Планы РФ по Херсону провалились: военное командование оккупантов сбежало из города – облсовет

15 августа 2022, 06:34

По Антоновскому мосту после ударов ВСУ теперь невозможно перейти даже пешком.

Антоновский мост, взрыв
Военное командование оккупантов сбежало из Херсона – облсовет/ скрин

Большинство военного командования российских оккупантов выехало из Херсона.

У захватчиков не осталось ни одного маршрута, по которому они могли бы безопасно доставлять оружие, технику и продовольствие с левого на правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, пишет BBC Украина.

"Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который бы удовлетворял их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона", – отметил Соболевский.

Все главные дороги на оккупированных территориях Херсонщины находятся под огневым контролем ВСУ, говорит заместитель председателя облсовета.

Это могло стать основной причиной, почему командование захватчиков покинуло Херсон.

"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно оставило Херсон. Большинство из них уже выехали из Херсона, да, именно есть об этом сведения", – говорит чиновник.

Также он прокомментировал, в каком состоянии сейчас находится Антоновский мост после ударов по нему со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Соболевского, по мосту сейчас невозможно перейти даже пешком.

Заместитель председателя Херсонского облсовета отмечает, что все планы россиян относительно Херсонской области провалились, и поэтому захватчики сейчас находятся в очень плохом моральном состоянии.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Антоновском мосту в Херсонской области, который оккупанты РФ использовали для переброски военной техники и личного состава. Удар был нанесен с целью вывести из строя Антоновский мост и исключить его использование оккупантами.

Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отмечал, что на правом берегу Херсон войска российских оккупантов остаются без надлежащего подкрепления. По его словам, это является началом деоккупации захваченной РФ Херсонской области.

Смотрите онлайн новости Херсона:

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